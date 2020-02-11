Зеленський не вірить даним розвідки про войовничість Путіна.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що завершення війни на Донбасі стало би перемогою для всіх учасників конфлікту, а передовсім для самої Росії. Відтак він сподівається на встановлення стійкого перемир'я, а восени 2020 року – на синхронні місцеві вибори по всій території України вкупі з окупованим Донбасом.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю аґенції "Інтерфакс-Україна".

"Мені здається, що на останній зустрічі [в Парижі] ми зрушилися. Ми не припинили вогонь – зрозуміло, це мінус; ми отримали людей – це плюс. Але це все одно такий баланс, це не перемога, перемога в питанні війни – це кінець війни, це мир, це перемога точно для всіх. Я впевнений, чесно – я не знаю, чи впевнена в цьому Росія, – але я впевнений, що це перемога для Росії – кінець війни. Це для них перемога – не над Україною, а над собою. Я в цьому впевнений", – заявив Зеленський.

Президент вважає, що його очний контакт із Владіміром Путіним допоможе в завершенні війни.

"Я впевнений, що він мене зрозумів, дуже прозоро зрозумів. Здається, що коли такий контакт, очі в очі, ти одразу розумієш, хто перед тобою, що за людина. Незважаючи на всі дані розвідки. Мені здається, що він мене зрозумів. І він розуміє, що треба закінчити цю війну", – заявив Зеленський.

При тім Президент таки здогадується, що метою Росії є знищення суб'єктності України та її включення в проросійський геополітичний проєкт.

"Що хоче Росія, нам усім зрозуміло, – каже Зеленський. – Росія говорить про відновлення Радянського Союзу – вже в сучасному, капіталізованому, менш комуністичному світі. Тобто йдеться про збільшення територій чи "повернення" територій. Без України вони не зможуть до цього прийти, тому що це була друга найбільша країна Радянського Союзу".

Однак український Президент певен, що зазіхання на Україну приведуть Росію до цілковитого розвалу.

"Я впевнений, що вони не будуть припиняти своїх спроб створювати нові глобальні ідеї. Але найстрашніше, що може бути для Росії, – це розпад її в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ескалація і захоплення такої великої країни, як Україна, – це, я впевнений, єдиний реально небезпечний крок для Росії, який може призвести до внутрішнього жорсткого конфлікту в Росії. Це мої думки. Я не кажу, що я на 100% маю рацію, – але мені здається, що саме це і може їх зупинити", – пояснив Зеленський.

Сподівання Володимира Зеленського є таким: "Якщо президенти сіли за один стіл і своїм прикладом домовилися, що "слухай, далі так не можна, достатньо, давай закінчувати війну". Я маю на увазі саме цей рівень розмови: слухай, давай ти сам по собі, ми самі по собі. Але якщо у нас мир, то давай говорити про прагматичні відносини", – сказав Президент.

Зеленський сподівається, що українці та росіяни відновлять стосунки до того рівня, коли громадяни РФ зможуть спокійно собі відпочивати в Трускавці, а тамтешній бізнес розумітиме, що то вигідно.