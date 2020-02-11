Air Serbia літатиме з Белграда до Львова.

 

З 5 червня одна з найстаріших світових авіакомпаній, Air Serbia, заснована 1927 року, відкриває прямі регулярні рейси у Львів зі столиці Сербії – Белграда. Про це повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів».

 

 

Перельоти регіональними сучасними літаками ATR 72 виконуватимуть чотири рази на тиждень – по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Вильоти зі Львова заплановані на 04:25 та 04:40, із Белграда – на 00:30. Час подорожі становитиме 1 годину та 50 хвилин.

 

Такий розклад дозволить пасажирам не лише літати прямими рейсами до нового пункту зі Львова, а й робити пересадку в хабі Air Serbia на рейси в інші міста Європи, наприклад, Рим, Мілан, Мюнхен або Амстердам – зазначають в аеропорту «Львів».

 

 

Для довідки:

 

Air Serbia є національним перевізником Сербії. До 2013 року називалася JAT Airways. З 2013 року частку і компанії придбала Etihad, яка є має 4* у рейтингу Skytrax. Навіть найдешевші квитки Air Serbia включають напої, снеки та можливість перевезення ручної поклажі вагою до 8 кг.

 

Як зазначено на офіційному сайті компанії, 2020 року, крім Львова, вона почне літати зі столиці Сербії до Женеви, Аммана, Ростова-на-Дону, Флоренції та Кишинева.

11.02.2020

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