Air Serbia літатиме з Белграда до Львова.

З 5 червня одна з найстаріших світових авіакомпаній, Air Serbia, заснована 1927 року, відкриває прямі регулярні рейси у Львів зі столиці Сербії – Белграда. Про це повідомили в Міжнародному аеропорту «Львів».

Перельоти регіональними сучасними літаками ATR 72 виконуватимуть чотири рази на тиждень – по понеділках, середах, п'ятницях і суботах. Вильоти зі Львова заплановані на 04:25 та 04:40, із Белграда – на 00:30. Час подорожі становитиме 1 годину та 50 хвилин.

Такий розклад дозволить пасажирам не лише літати прямими рейсами до нового пункту зі Львова, а й робити пересадку в хабі Air Serbia на рейси в інші міста Європи, наприклад, Рим, Мілан, Мюнхен або Амстердам – зазначають в аеропорту «Львів».