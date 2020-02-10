Партія Ільгама Алієва прогнозовано перемогла на дочасних парламентських виборах.

Хоча вона й втратила кілька мандатів у порівнянні з попереднім  складом парламенту, проте зберегла більшість.

 

 

Правляча партія «Ені Азербайджан», яку очолює президент країни Ільгам Алієв, здобула перемогу на дострокових парламентських виборах в Азербайджані. Про це свідчать оприлюднені результати екзит-полів, які проводили Американська компанія Artur J.Finkelstein and Associates, Фонд «Права людини XXI століття-Азербайджан» і Французький інститут соціологічних досліджень Opinion Way.

 

Згідно зі соціологічними дослідженнями, президентська партія отримує 69 зі 125 місць в парламенті – Міллі меджлісі – і забезпечує собі абсолютну більшість, попри те, що вона втратила п’ять мандатів у порівнянні з попереднім  складом парламенту. Голова ЦВК Азербайджану Мазахір Панахов заявив, що вже опрацьовано 87% протоколів. Попередні результати підрахунку бюлетенів підтверджують дані екзит-полів.

 

Загалом у виборах брали участь 1314 кандидатів від 20 політичних партій, а також самовисуванці і висуванці від ініціативних груп громадян. Однак ціла низка опозиційних партій бойкотувала вибори. Опозиціонери назвали їх фарсом, який лише посилить владу президента Алієва. За словами лідера найстарішої опозиційної партії «Мусават» Аріфа Гаджили, «вибори повністю сфальсифіковані». Опозиціонери також повідомляють про численні порушення – вкидання, «каруселі» і перешкоджання роботі спостерігачів.

 

За даними центральної виборчої комісії Азербайджану, електоральна фреквенція становила 47,81 відсотка.

 

Регулярні парламентські вибори в Азербайджані були заплановані на листопад 2020 року. Проте другого грудня 2019 року Міллі меджліс несподівано оголосив про саморозпуск і звернувся до президента Ільгама Алієва щодо проведення в країні позачергових парламентських виборів.

 

10.02.2020

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