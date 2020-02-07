Мовний омбудсмен прокоментувала заяви "1+1" про слушність української в кіно.

Уповноважена із захисту державної мови Тетяна Монахова звернулася до медіаменджерів зі закликом уникати суб’єктивних суджень щодо слушності вживання мови у різних кінематографічних жанрах.

У такий спосіб Монахова прокоментувала заяву продюсерки серіалів і фільмів "1+1" Олени Єремєєвої, котра сказала, що українська мова в кінобізнесі надається для комедій, а російська – для драм.

"Навіть якщо російськомовний контент транслюється в межах визначених законодавством квот, я би радила керівникам телеканалів уникати суб’єктивних оціночних суджень на кшталт того, який жанр “виглядає українською мовою” краще або гірше, аби не ображати почуття своєї глядацької авдиторії", – зазначила Монахова.

Вона нагадала норми українського законодавства, котрі передбачають, що мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

Так, фільми, вироблені суб’єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, зокрема шляхом дублювання або озвучення.

Також мовний омбудсмен зауважила, що національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів згідно зі законом “Про кінематографію”.

А в разі використання в звуковому ряду реплік іншими мовами ці репліки слід озвучити чи субтитрувати державною мовою.

При тім сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами, не може перевищувати 10% сумарної тривалості всіх реплік фільму.

Нагадаємо, телеканал "1+1" втрапив у скандал через контроверсійні заяви продюсерки серіалів та фільмів Олени Єремєєвої, котра сказала, що серіальна продукція каналу російською мовою є популярнішою, натомість кіно українською мовою йде добре хіба в комедіях.

“Знайти тональність української мови, щоби глядач її сприймав, досить непросто. За нашими спостереженнями, мелодрами українською мовою виглядають гірше, ніж комедії. Проглянувши комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою дивляться продукт“, – заявила Єремєєва.

“Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніша для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати українською. Це збільшує тривалість створення, що потім впливає на бюджет. З комедіями українською простіше”, – додала Єремєєва.

Згодом Олена Єремєєва виступила із виправданням, у котрому заявила, що її слова недобре вирвали з контексту. "Мені дуже шкода, що з довгої професійної розмови мої слова про мовне питання були вирвані з контексту. В жодному разі не йшлося про будь-яке упередження з нашого боку стосовно української мови, а лише про виробничі нюанси", – заявила вона.