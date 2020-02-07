Поки ВР розглянула 184 правки до ринку землі, "слуги" пересварилися.

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер розглянула 184 поправки до законопроєкту про ринок землі.

Про це йдеться у звіті пресслужби ВР за підсумками четвергового засідання.

Загалом же до проєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" запропоновано понад 4 тисячі поправок.

Депутатка "Голосу" Галина Васильченко зі стосом документації до проєкту

Як пише видання "Букви", парламентсько-урядова коаліція вкупі з Президентом України Володимиром Зеленським сподівалася на досить швидкий розгляд проєкту – щонайдовше за день і ніч. Утім, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вирішив не ламати регламент "через коліно" й погодився на умови опозиції.

Втім, самому Разумкову так і не вдалося домовитися з учасниками четвергового протесту – фракціями "Батьківщини" та "ОПЗЖ". І коли Юлія Тимошенко зайняла місце спікера в президії, Разумков затявся: “Ну раз так, раз ви зайняли моє місце, тоді засідання буде вести Руслан Олексійович Стефанчук”, – сказав Разумков на нараді.

Такий демарш роздратував голову фракції "Слуги народу" Давида Арахамію – він розвернувся до спікера і запитав: “А, так це ти спеціально придумав, щоб з’їхати з питання?”

"І в цьому не було іронії. Слід визнати, що спікер з першого засідання, коли опозиція його змусила йти за регламентом, зайняв дуже врівноважену позицію, й це часто дратує Офіс Президента, тому що там вимагають від Ради працювати в режимі турборежиму й швидше проганяти потрібні рішення", – коментує видання "Букви".

Сам Разумков, коментуючи перипетії у сесійній залі, заявив, що "нас багато хто штовхає на те, щоб у Верховній Раді знову була бійка, кров". "Якщо ми говоримо про те, що ми про щось домовляємося і це справді цінно, тоді всі фракції сідають за стіл і домовляються, і досягають якогось консенсусу", – запропонував спікер.