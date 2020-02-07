Ліквідовано лідера «Аль-Каїди на Аравійському півострові».

Операція відбулася за вказівкою президента США Дональда Трампа.

 

 

Засновника і ватажка терористичного угруповання «Аль-Каїда на Аравійському півострові» (АКАП) Касима аль-Раймі убито в Ємені під час контртерористичної операції. Про це Білий дім повідомив у четвер, шостого лютого. Операція, подробиці якої не розголошують, пройшла за вказівкою президента США Дональда Трампа.

 

«Під владою Раймі АКАП неймовірно жорстоко діяла щодо мирних єменців, прагнула скоювати й надихати численні атаки проти Сполучених Штатів і наших сил. Його смерть ще більше послаблює АКАП і всесвітній рух "Аль-Каїди", наближаючи нас до знищення загрози, яку ці угруповання становляють для нашої національної безпеки», – наголосив Трамп, слова котрого цитує інформаційна агенція Reuters.

 

За твердженням американського президента, загибель Касима аль-Раймі послаблює діяльність терористів і «приводить нас ближче до усунення загроз, які угруповання становило національній безпеці» США. Вашінґтон вважає АКАП однією з найбільш смертоносних філій мережі «Аль-Каїда», заснованої Усамою бен Ладеном.

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