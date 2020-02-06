Олександр Положинський оголосив про кінець "Тартака".

Український музикант Олександр Положинський оголосив про припинення виступів із гуртом "Тартак" – повідомивши, фактично, про кінець гурту. Також Положинський сказав, що припиняє співати із музичним проєктом "Був'є".

Про це Сашко оголосив у своєму відеозверненні у середу ввечері. Положинський записав ролик, крокуючи на вулицях вечірнього Києва після судового засідання у "справі Шеремета" – він виступав на процесі як свідок на боці Андрія Антоненка.

“Йду із судилища по Ріффмастеру, і хотів би вам сказати якусь позитивну новину. На жаль, нічого приємного сказати не можу. Більше того, маю ще одну велику неприємність для вас сповістити", – розпочав Положинський.

"Для мене це дуже болісний момент, але мені здається, що тримати це в секреті, як мінімум, не чесно. Так співпало; це ніяк не пов’язано із подіями по справі, у якій судять Андрія, – так співпало, що сьогодні я вирішив припинити свою участь у значній частині… свого життя. Я вирішив, що я більше не виступатиму з “Тартаком” і не виступатиму з “Був’є”, – повідомив музикант.

“Це все сумно, і дуже непросто, і болісно, але я зрозумів, що все: більше не можу", – зізнався Положинський.

Музикант попросив шанувальників "не впадати в якийсь депресняк з цього приводу", а також пропрохав не турбувати його питаннями – ані публічно, ані приватно. "Є як є. Наразі рішення прийнято і, як то кажуть, оскарженню на даний момент не підлягає. Що буде в майбутньому – не знаю, планів якихось конкретних в мене нема. Все це для мене дуже болісно, і дуже непросто, і я розумію, що таким чином зраджую довіру тих, які люблять "Тартак" і "Був'є", і ще більше зраджую довіру колег-музикантів. Але просто немає можливості це все продовжувати", – обґрунтував Олександр.

Сашко зізнався, що йому важко пояснювати свій крок словами, і одна з причин, чому він просить не тривожити його додатковими запитаннями, – "я не впевнений, чи маю на них адекватні якісь відповіді".

"Мені це болісно, але життя триває. Можливо, це все ще виллється у щось нове. Можливо, це з часом відродиться у якось новому, кращому, яскравішому варіанті. А поки що – все. Хочу подякувати вам усім за те, що були з нами ці роки, за те, що любили, підтримували. Сподіваюся, що для вас це теж було чимсь вжаливим, не тільки для мене”, – підсумував фронтмен “Тартака”.

Гурт "Тартак" сформувався в Луцьку у 1996 році. "Тартак" грав музику у жанрах альтернативного року, репкору, панк-року.

Вже у 1997 році банда на чолі з Положинським перемогла на фестивалі "Червона рута" у номінації танцювальної музики.

Перший альбом ("Демо графічний вибух") вийшов 2001 року. Загалом "Тартак" випустив десять студійних альбомів.