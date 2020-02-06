Зеленський із Гончаруком презентували мобільний додаток "Дія".

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук у четвер оголосили в Києві про запуск мобільного додатку "Дія" .

Про це інформує аґенція УНІАН.

"Ми презентуємо мобільний додаток "Дія". Відтепер він доступний у Apple Store та Google Play", – заанонсував Зеленський.

Зі слів Президента, відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватись посвідченням водія і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах.

"Інші країни йдуть до цього роками. Ми змогли за півроку. І, наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне", – похвалився Зеленський.

Як заявили у Міністерстві цифрової трансформації, "Дія" – це мобільний застосунок, покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді.

Проєкт стартував із сервісів для водіїв, а врешті команда розробників планує об'єднати в одній програмі всі державні онлайн-сервіси.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков анонсував запуск онлайн-паспорта громадянина України, який можна буде застосовувати для отримання низки послуг.

"Незабаром, як сказав Президент, ми презентуємо новий революційний сервіс – цифровий образ паспорта громадянина України… Це поки не система, це буде система для кожного з вас, я вважаю, що навесні. Це складний процес. Потрібна верифікація та захист. Але ми це зробимо", – пообіцяв міністр.

Аваков сказав, що цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток "Дія" і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування; банківських операцій; під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, послуг на пошті; під час подорожей залізничним, повітряним транспортом в межах країни на підтвердження особи на запит поліції та правоохоронців; під час придбання товарів у магазині; при вході в адміністративні будівлі тощо.