Група "Рейтинг": Зеленському довіряє понад половина українців, та недовіра збільшується.

Президент України Володимир Зеленський залишається єдиним політиком, котрий зберігає позитивний баланс довіри. Згідно з результатами соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг", станом на кінець січня 2020 року Зеленському довіряло 59% українців, а 32% – не довіряло.

Зокрема, Зеленському цілковито довіряє 30% респондентів, 29% – довіряє частково, 10% – радше не довіряє, а 22% – не довіряє взагалі.

За місяць рівень довіри до Володимира Зеленського знизився на 8%: як показувало грудневе опитування, раніше йому цілковито довіряло 36%, а 31% – частково.

У решти політиків рівень недовіри перевищує довіру до них.

Політиком із найгіршим балансом довіри та недовіри є попередній Президент Петро Порошенко.

Партія "Слуга народу" залишається безумовним лідером електоральних симпатій: за партійний проєкт Володимира Зеленського проголосувало би 42,2% серед тих, хто визначився та має намір голосувати. Виборчий бар'єр запевне би подолали: партія "Опозиційна платформа – За життя" – 13,5%, "Європейська солідарність" – 9,5% та "Батьківщина" – 8,1%.

У претенденти на мандат потрапляє партія "Сила і честь" Ігоря Смешка – 3,6%. Вакарчуковий "Голос" стишився – 3,4%.

Далі – "Свобода" (2,5%), Радикальна партія (2,4%), "Громадянська позиція (2,3%), Партія Шарія (2%).

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 22-26 січня 2020 р.