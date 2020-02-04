Верховна Рада розпочала нову сесію.

 

Верховна Рада України дев’ятого скликання 4 лютого розпочала третю пленарну сесію.

 

Про це оголосив на урочистому засіданні Голова парламенту Дмитро Разумков.

 

 

Церемонію відкриття сесії відвідали члени уряду.

 

Дмитро Разумков у виступі з трибуни закликав колег до активної роботи.

 

Голова ВР заявив, що Верховна Рада має багато роботи, зокрема мусить доопрацювати законопроєкт про позбавлення народних депутатів мандата за прогули та кнопкодавство.

 

"Ми з вами ще повинні зробити багато речей, які обіцяли виборцям. Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок. Станом на сьогодні, на жаль, є рішення Конституційного Суду, однак я думаю, що цей законопроєкт повинен бути доопрацьований", – сказав Разумков.

 

Він додав, що відтепер парламентарі працюватимуть згідно з планом законодавчої роботи ВРУ.

 

"Ми нарешті зможемо планово підійти до виконання своїх обов’язків, що, я впевнений, повпливає і на якість законів, які ми будемо приймати", – цитує аґенція УНН.

 

04.02.2020

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