Верховна Рада розпочала нову сесію.

Верховна Рада України дев’ятого скликання 4 лютого розпочала третю пленарну сесію.
Про це оголосив на урочистому засіданні Голова парламенту Дмитро Разумков.
Церемонію відкриття сесії відвідали члени уряду.
Дмитро Разумков у виступі з трибуни закликав колег до активної роботи.
Голова ВР заявив, що Верховна Рада має багато роботи, зокрема мусить доопрацювати законопроєкт про позбавлення народних депутатів мандата за прогули та кнопкодавство.
"Ми з вами ще повинні зробити багато речей, які обіцяли виборцям. Це і боротьба з кнопкодавством. Ми зробили перший крок. Станом на сьогодні, на жаль, є рішення Конституційного Суду, однак я думаю, що цей законопроєкт повинен бути доопрацьований", – сказав Разумков.
Він додав, що відтепер парламентарі працюватимуть згідно з планом законодавчої роботи ВРУ.
"Ми нарешті зможемо планово підійти до виконання своїх обов’язків, що, я впевнений, повпливає і на якість законів, які ми будемо приймати", – цитує аґенція УНН.
04.02.2020