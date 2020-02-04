Прокуратура дозволила поліції продовжити слідство у "справі Шеремета".

Офіс генерального прокурора України продовжив строк досудового слідства у справі вбивства журналіста Павла Шеремета до квітня 2020 року.

Про це повідомив прокурор Сергій Зузак у коментарі hromadske.

Прокурор пояснив, що наразі ще рано ухвалювати рішення про направлення обвинувального акту в суд чи закриття провадження. Прокуратура вважає слушним провести додаткові слідчі дії, експертні дослідження, зокрема експерименти та допити.

Самі ж слідчі просили продовжити строк досудового слідства до 6 місяців, тобто до червня 2020 року. Своєю чергою, адвокати наголосили, що для всіх необхідних слідчих дій були попередні 3,5 роки.

Тим часом Печерський суд Києва постановив залишити під вартою підозрювану у вбивстві Павла Шеремета хірурга з "Охматдиту" Юлію Кузьменко.

Захист Кузьменко просив відпустити її під нічний домашній арешт, наголошуючи на необґрунтованості підозри.

Під час судового засідання у понеділок допитали трьох свідків: Ірину Камінську (маму підозрюваної), Дмитра Кузьменка (колишнього чоловіка підозрюваної) та Володимира Ульянова (чоловіка, з яким Юлія нібито обговорювала "обстріл Києва" системами залпового вогню).

Згідно з даними слідства, вибухівку під автомобіль Павла Шеремета заклали музикант, ветеран АТО Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко.

Слідство вважає: приблизно о 2 годині 34 хвилини двоє прибули на вулицю Івана Франка. Виявивши там автомобіль Subaru, Кузьменко підійшла до нього та прикріпила вибуховий пристрій до днища з боку водія. Після цього Кузьменко та Антоненко залишили місце злочину.

У цей же день Кузьменко, згідно з даними слідства, взяла рюкзак зі спортивним костюмом й приблизно о 7 годині прибула на вулицю Івана Франка та на території занедбаного будинку переодягнулася у спортивний одяг.

Приблизно о 7:21 вона підійшла до будинку 12, в якому проживав Шеремет, і спостерігала за автомобілем Subaru. Приблизно о 7:42 Кузьменко, побачивши, що Шеремет вийшов з будинку та сів в авто, повернулася до занедбаного будинку, де спостерігала за рухом автівки.

У цей час Шеремет почав їхати до перехрестя Богдана Хмельницького. Переконавшись, що автомобіль від'їхав на безпечну відстань від неї, Кузьменко, згідно з версією слідства, дистанційно вчинила вибух автомобіля. Після вибуху Кузьменко переодягнулася у попередній одяг та покинула місце злочину.

12 грудня глава МВС України Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у справі Шеремета.

Поліція дала брифінг, під час котрого правоохоронці назвали п'ятьох фіґурантів справи: військова медсестра Яна Дугарь, дитячий хірург в Охматдиті Юлія Кузьменко, музикант і доброволець Андрій Антоненко та подружжя ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків, відомих за прізвиськами "Пума" і "Буча".

Слідство вважає, що організатором убивства Шеремета був Антоненко – начебто захопившись радикальними націоналістичними настроями, він вирішив створити організоване збройне угруповання, щоб вчинити вбивство Павла Шеремета.