Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі MH17.

Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 над окупованою територією Донбасу в липні 2014 року та викликала їх для слідчих дій.

Про це сказала в коментарі аґенції "Укрінформ" прессекретар прокуратури Нідерландів Брехт ван де Мосдейк.

"Прокуратура Нідерландів вважає дуже важливим, щоб під час судового процесу всім сторонам було приділено достатньо уваги. Тому сподіваємось, що 9 березня 2020 року всі підозрювані – або, можливо, їхні адвокати – будуть присутні", – зазначила вона.

Як повідомило "Укрінформу" власне джерело, підполковник спецназу ГРУ РФ Олег Пулатов виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою.

Водночас адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна повідомила російській аґенції ТАСС, що Пулатова захищатимуть два нідерландських адвокати й один російський.

Минулого тижня Окружний суд Гааги підтвердив, що мінімум один із підозрюваних у справі МН17 виявив бажання долучитися до судового процесу і буде представлений у суді нідерландською юридичною фірмою. Однак суд не розголошував його імені та назви юридичної фірми, яка представлятиме інтереси підозрюваного.

Суд щодо збиття літака Boeing 777 рейсу МН17 розпочнеться 9 березня 2020 року у судовому комплексі "Схіпхол", розташованому приблизно за 50 км від Гааги.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким був збитий літак рейсу МН17. Троє з них – росіяни: колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Ґіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий – українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Четвірку було оголошено в міжнародний розшук. Відсутність підозрюваних у залі суду не завадить процесові.