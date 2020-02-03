Візит Ердогана: Україна чекає допомоги Туреччини у звільненні полонених.

 

Україна чекає на допомогу Туреччини в процесі звільнення українських політичних в'язнів, передусім кримських татар.

 

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський після переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Києві, інформує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів – громадян України, зокрема кримських татар, яких незаконно утримують у Криму та на території Російської Федерації", – сказав він на спільному брифінгу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у понеділок у Києві.

 

Зеленський повідомив про підготовку великого списку полонених на обмін із ватажками збройних угруповань ОРДЛО і висловив сподівання, що незабаром стануть відомі подробиці першого етапу обміну.

 

"Зараз дійсно у нас продовжується обмін, обмін у двох напрямках. Це обмін і розмова у форматі тристоронньої контактної групи у Мінську, це обмін нашими полоненими, які знаходяться за ґратами чи в підвалах на тимчасово окупованій території. Там готується список, список дуже великий", – цитує аґенція "Укрінформ".

 

З його слів, українська сторона вже передала список українців, яких незаконно утримують в ОРДЛО, далі цей список має бути узгоджений у Мінську.

 

"Я думаю, що найближчим часом будуть дати першої частини наших полонених. Першої, бо там дійсно дуже багато людей", – сказав Президент.

 

Водночас він зауважив, що другим напрямком роботи щодо обміну є питання звільнення українців, які перебувають в ув'язненні в анексованому Криму та на території Росії.

 

"Другий трек – це розмова з російською стороною щодо обміну наших полонених, які знаходяться в Криму чи на території Російської Федерації. Там теж почалася робота. Я впевнений, що найближчим часом будуть дати і суспільство побачить списки", – підкреслив глава держави.

 

При цім Зеленський запевнив, що у списку для звільнення полонених, які перебувають на території РФ, більшість – то кримські татари.

 

 

Реджеп Таїп Ердоган запевнив, що Туреччина не визнає анексії Криму Росією й надалі підтримуватиме кримськотатарський народ.

 

"Ми не визнаємо незаконної анексії. Ми підтримували та будемо підтримувати суверенітет та цілісність території України разом з Кримським півостровом", – сказав Ердоган.

 

"Україна – це дім для багатьох народів, зокрема кримських татар, турків-месхетинців та гагузів. Ми готові спільно з Україною здійснювати зусилля для забезпечення їхніх потреб у житлі, освіті, духовних потреб. Ми уважно стежимо за становищем кримських татар. Ми разом з Україною будемо й надалі їх підтримувати", – вказав у своїй промові президент Туреччини.

 

Ердоган поінформував, що влада Туреччини вирішила забезпечити житлом майже п'ятсот сімей кримських татар.

 

"Хочу сказати, що майже п'ятсот сімей вирішили забезпечити житлом. Я сказав про це міністру фінансів, і він проведе відповідні переговори зі своїм українським візаві. Буде встановлено кошторис і повністю побудовано житло для цих сімей, я в цьому впевнений", – повідомив він.

 

03.02.2020

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