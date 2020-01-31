Банкова влаштувала у владі чиновника, що називав учасників Майдану "ультранаці".

 

Колишній генеральний консул України в Барселоні Олександр Хрипунов, який за часів Революції Гідності називав “ультранаціоналістами з нацистською символікою” майданівців, став радником глави Офісу Президента Андрія Богдана.

 

 

Про це йдеться у програмі "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший").

 

“Хрипунов – колишній генконсул України в Барселоні. Під час Євромайдану в 2014 році тамтешня українська громада вимагала його звільнення. Тоді людей обурила його стаття, що вийшла в день розстрілів протестувальників. У тексті Хрипунов згадував про “ультранаціоналістів із нацистською символікою” на Майдані. Також українська громада дорікала генконсулу, що той святкував російський Новий рік в Іспанії. Після протестів громади Хрипунов перестав бути генкосулом. Тепер, виявляється, Хрипунов допомагає новій владі. Його призначили радником Андрія Богдана, глави Офісу Президента України”, – йдеться в повідомленні.

 

“Схеми” зауважили Хрипунова біля Офісу Президента 2 грудня 2019 року, коли він виходив з будівлі.

 

Окрім того, Зеленський призначив у владу низку посадовців з уряду Миколи Азарова, котрі потрапляють під дію Закону України "Про очищення влади" і які перебували разом з Андрієм Богданом (нинішнім керівником Офісу Президента) у складі урядової делегації на чолі з прем’єром Азаровим до Санкт-Петербурга. Цей візит відбувся напередодні відмови Кабміну від євроінтеграції – цей крок Азарова і дав старт Революції Гідності.

 

Журналісти отримали список членів урядової української делегації на чолі з Азаровим, яка літала до Росії, і виявили, що кілька урядовців з цього списку за президентства Володимира Зеленського отримали високі посади – зокрема, керівника ОП, послів, радника та члена президентської комісії.

 

 

Так, у складі делегації до Санкт-Петербурга був тодішній заступник керівника секретаріату Кабміну Сергій Камишев, котрого в грудні цього року Президент Зеленський призначив надзвичайним і повноважним послом у Китаї.

 

Перша заступниця міністра юстиції за Януковича Інна Ємельянова у серпні 2019-го призначена указом Президента Зеленського до комісії з правової реформи. У її складі вона стала заступницею голови робочої групи з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя.

 

Ще кілька членів делегації до РФ, як виявили журналісти, мали посади за часів Порошенка і також отримали високий статус вже за президентства Зеленського. Зокрема, перший заступник міністра закордонних справ у 2013-му Руслан Демченко раніше як радник Порошенка представляв Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у Мінську. У липні 2019-го Зеленський призначив Демченка своїм радником.

 

31.01.2020

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