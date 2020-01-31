Помпео – Зеленському: Україна – то фортеця між Європою і авторитаризмом.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що США розглядають Україну як фортецю між Східною Європою і авторитаризмом. Помпео висловив запевнення, що Штати ніколи не визнають анексії Криму, а в переговорах із Росією не підтримають торгівлі українським суверенітетом.

Про це Помпео заявив на спільному брифінгу зі Зеленським після двосторонньої зустрічі у Києві, повідомляє аґенція "Укрінформ".

"Українці мають знати, що Україна є важливою країною. Це не просто географічне серце Європи, це, фактично, оплот і фортеця між Східною Європою і авторитаризмом... Сьогодні я хочу сказати, що у нас є чіткий посил: США вбачають Україну як країну, яка бореться за свободу, демократію і благополуччя", – сказав Помпео.

Сполучені Штати виступають за дипломатичне вирішення проблеми відновлення територіальної цілісності України, однак ніколи не підтримають варіанти з втратою суверенітету.

"Ми будемо підтримувати пошук дипломатичних рішень у питаннях, які стосуються Росії, і для забезпечення безпеки України. Ми ніколи не підтримаємо нічого, окрім відновлення повного контролю України над її територію", – запевнив Помпео.

"Сполучені Штати віддані ідеї захисту суверенітету і територіальної цілісності України. Ми продовжуємо підтримувати Україну у приєднанні до НАТО і наближенні до Євросоюзу", – додав держсекретар.

У цьому контексті він нагадав, що у листопаді 2018 року було відновлено роботу комісії з питань стратегічного партнерства США-Україна, а в липні минулого року Сполучені Штати ухвалили Кримську декларацію, де чітко вказано, що Крим – це частина України. "США ніколи не визнають незаконну анексію Криму Росією", – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку.

“Учора, 30 січня, народився один із найвидатніших американських політиків Франклін Рузвельт. Він сказав: “Єдиною перешкодою до втілення наших планів на завтра можуть бути наші сумніви сьогодні”. У державі Україна сьогодні немає жодних сумнівів щодо стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Ми впевнені в успішній реалізації усіх наших спільних планів, планів України і США”, – підкреслив Президент.

Водночас відповідаючи на запитання, чи ситуація з імпічментом Президенту Дональду Трампу зіпсувала україно-американські відносини, Зеленський зазначив: “Мені здається, що навпаки”.

Він підкреслив, що відносини Києва і Вашингтона є “незмінно міцними”, та наголосив, що фундаментом для них є повна довіра, взаєморозуміння та спільні довготривалі стратегічні інтереси.

“Мені здається, що у нас новий крок у наших відносинах, нове відчуття, ми багато зустрічаємося. Я не впевнений, що на ці теплі й важливі відносини якось вплинуло питання з імпічментом пана Президента США, але я неодноразово казав, що це наш стратегічний партнер, ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини”, – додав Зеленський.

Під час спілкування Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядає перспективу візиту до Вашінґтона для зустрічі з Дональдом Трампом.

“Якщо ми можемо про щось дуже важливе домовитися, що вигідно обом країнам (перш за все я думаю про Україну, при всій повазі до США), якщо у нас є важливий предмет цієї розмови, крім стратегії і крім тактики, а дуже важливі речі, про які ми можемо домовитися, що ми можемо підписати, то я готовий їхати завтра”, – сказав голова держави.

Зеленський сказав, що консультується з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком, який має більший дипломатичний досвід щодо теми міжнародних візитів, аби його поїздки не уподібнювалися до "політичного туризму" попередників (це пролунало вельми химерно, з огляду на оманський вояж Зеленського).

“Я у нього питав, а що ми будемо там робити, навіщо ми туди їдемо, а що там ми можемо погодити, а що ми можемо привезти для нашої країни, а про що ми будемо говорити, щоби кожне слово не просто було слово мандрівника політичного, як це було, мені здається, дуже багато років у нашій країні і відбувається у багатьох країнах”, – зазначив Президент України.