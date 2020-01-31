Держсекретар США зустрівся з митрополитом Епіфанієм.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та державний секретар США Майк Помпео обговорили виклики для Православної Церкви України, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму.

Зустріч відбулася у рамках візиту Помпео в Україну на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомляє пресслужба ПЦУ.

"Епіфаній розповів гостю про становлення ПЦУ, взаємодію з суспільством та державою, а також розширення міжнародних зв'язків ПЦУ. Особливу увагу було приділено викликам для ПЦУ, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму", – йдеться у повідомленні.

Предстоятель ПЦУ висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися наша країна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.

Під час зустрічі було домовлено про подальшу підтримку двосторонніх контактів, особливо у сфері захисту свободи совісті та віросповідання.

Відтак держсекретар у супроводі митрополита Епіфанія оглянув кафедральний Свято-Михайлівський Золотоверхий собор.

Раніше Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Будівля МЗС України розташована поруч на Михайлівській площі.

Вадим Пристайко супроводжував Майка Помпео та Епіфанія під час відвідин стіни пам'яті воїнів, загиблих унаслідок російської аґресії.