Держсекретар США зустрівся з митрополитом Епіфанієм.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній та державний секретар США Майк Помпео обговорили виклики для Православної Церкви України, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму.
Зустріч відбулася у рамках візиту Помпео в Україну на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, повідомляє пресслужба ПЦУ.
"Епіфаній розповів гостю про становлення ПЦУ, взаємодію з суспільством та державою, а також розширення міжнародних зв'язків ПЦУ. Особливу увагу було приділено викликам для ПЦУ, зокрема на тимчасово окупованих Росією територіях Донбасу та Криму", – йдеться у повідомленні.
Предстоятель ПЦУ висловив вдячність американській стороні за тверду і надійну підтримку України як у контексті протидії зовнішнім викликам, з якими продовжує стикатися наша країна, так і на шляху державотворення та демократичних реформ.
Під час зустрічі було домовлено про подальшу підтримку двосторонніх контактів, особливо у сфері захисту свободи совісті та віросповідання.
Відтак держсекретар у супроводі митрополита Епіфанія оглянув кафедральний Свято-Михайлівський Золотоверхий собор.
Раніше Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком. Будівля МЗС України розташована поруч на Михайлівській площі.
Вадим Пристайко супроводжував Майка Помпео та Епіфанія під час відвідин стіни пам'яті воїнів, загиблих унаслідок російської аґресії.
31.01.2020