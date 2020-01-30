Конференція TEDxLviv оголосила перші імена спікерів.

Оголошено перші імена спікерів конференції TEDxLviv, яка відбудеться у Львові 29 лютого. Про те, що для них є духом часу сьогодення, розкажуть, зокрема, Нікіта Казмірук, Наталя Рибка-Пархоменко, Вікторія Бутеленко та Назар Сайкевич, Віктор Шкурба, Ромко Колобочок, а також інші спікери та спікерки, імена яких стануть відомі вже найближчим часом.
Співвласник продакшену зі створення бренд-контенту 16on9 Нікіта Казмірук приїжджає на TEDxLviv з темою, яка звучить як «Контрольована глупість».
Спікер вірить: люди зациклюються на власній буденній діяльності та ролях. Життя стає звичним і не привносить жодного нового досвіду. А контрольована глупість допоможе розірвати це коло та поглянути на життя під новим кутом. Що це таке – гості дізнаються вже на самому виступі.
Актриса театру імені Леся Курбаса та співачка гурту KURBASY Наталя Рибка-Пархоменко присвятить свою промову на TEDxLviv українській пісні. Вона каже, що жодна країну світу не має стільки народних пісень, скільки Україна, й то записано з них лишень 10%.
«Це буде одна з найромантичніших промов, яка має небагато раціональних підтверджень, але є абсолютно об'єктивною», – каже Наталя Рибка-Пархоменко.
Засновниця проєкту Mайстерня Improv, акторка та тренерка з 6-річним досвідом Вікторія Бутеленко і її учень Назар Сайкевич надихнуть не відкладати мрії на потім і бути сміливішим у своїх починаннях. І вірити, а точніше – знати, що все вдасться.
«Найгірше, що ти можеш зробити, – це не зробити нічого, – переконані спікери. – Ми хочемо розповісти про те, як використання принципів імпротеатру може зробити твоє життя цікавішим, повним нових починань та експериментів».
Засновник і креативний директор незалежної цифрової агенції ISD Group Віктор Шкурба працює з найвідомішими світовими брендами, а проєкти під його керівництвом були визнані на різних фестивалях, таких як Red Dot, ADC* Europe, Epica, Webby, Eurobest. У 2019 році агентство отримало першого українського Каннського лева в номінації Creative Data/Data Storytelling за проєкт AI Versus.
Усі його проєкти створені на межі дизайну та технологій. На TEDxLviv Віктор розповість про те, як йому вдається це поєднувати і що важливіше: креатив чи технології?
Mенеджер холдингу емоцій FEST! Ромко Колобочок на TEDxLviv: Zeitgeist розповідатиме про вміння відкривати для себе буденні речі та знаходити щастя у простих речах.
Усі фото: facebook.com/TEDxLviv
30.01.2020
Для довідки:
TED – платформа ідей та унікальний формат, що об'єднує найбільшу у світі спільноту людей, які бажають змінювати світ на краще, обмінюючись досвідом і думками.
Абревіатура TED розшифровується як «Технологія. Розваги. Дизайн.» – три широкі сфери, які, в сукупності визначають наше майбутнє.
TEDx – це програма локальних заходів у всьому світі, організованих спільнотами, які об'єднують людей, щоб розділити досвід TED. На конференціях TEDx живі виступи спікерів, об'єднані з відео-виступами з конференцій TED, створюють середовище для дискусій і зв'язків.
TEDxLviv – це перша ініціатива TEDx у Західній Україні. Своєю місією називає формування інтелектуальної спільноти, де люди постійно обмінюються ідеями, створюють нові рішення, впливають на формування майбутнього, покращують життя.
Про те, які ідеї рухають цей світ, які провідні події впливають на нього, які потреби, тренди та смаки характеризують нашу епоху, дискутуватимуть цього року учасники конференції TEDxLviv.
Тема третьої конференції TEDx у Львові, яка пройде 29 лютого на Арені Львів, – філософська концепція ZEITGEIST. Читається як «цайтгайст», а українською звучить як «дух часу». Її завдання – осмислити провідні ідеї та тренди, щось назвати важливим, а щось відкинути на узбіччя історії.
Символом конференції є дзиґа, яка уособлює постійний рух у пошуку рівноваги.