Конференція TEDxLviv оголосила перші імена спікерів.

Оголошено перші імена спікерів конференції TEDxLviv, яка відбудеться у Львові 29 лютого. Про те, що для них є духом часу сьогодення, розкажуть, зокрема, Нікіта Казмірук, Наталя Рибка-Пархоменко, Вікторія Бутеленко та Назар Сайкевич, Віктор Шкурба, Ромко Колобочок, а також інші спікери та спікерки, імена яких стануть відомі вже найближчим часом.

Співвласник продакшену зі створення бренд-контенту 16on9 Нікіта Казмірук приїжджає на TEDxLviv з темою, яка звучить як «Контрольована глупість».

Спікер вірить: люди зациклюються на власній буденній діяльності та ролях. Життя стає звичним і не привносить жодного нового досвіду. А контрольована глупість допоможе розірвати це коло та поглянути на життя під новим кутом. Що це таке – гості дізнаються вже на самому виступі.

Актриса театру імені Леся Курбаса та співачка гурту KURBASY Наталя Рибка-Пархоменко присвятить свою промову на TEDxLviv українській пісні. Вона каже, що жодна країну світу не має стільки народних пісень, скільки Україна, й то записано з них лишень 10%.

«Це буде одна з найромантичніших промов, яка має небагато раціональних підтверджень, але є абсолютно об'єктивною», – каже Наталя Рибка-Пархоменко.

Засновниця проєкту Mайстерня Improv, акторка та тренерка з 6-річним досвідом Вікторія Бутеленко і її учень Назар Сайкевич надихнуть не відкладати мрії на потім і бути сміливішим у своїх починаннях. І вірити, а точніше – знати, що все вдасться.

«Найгірше, що ти можеш зробити, – це не зробити нічого, – переконані спікери. – Ми хочемо розповісти про те, як використання принципів імпротеатру може зробити твоє життя цікавішим, повним нових починань та експериментів».

Засновник і креативний директор незалежної цифрової агенції ISD Group Віктор Шкурба працює з найвідомішими світовими брендами, а проєкти під його керівництвом були визнані на різних фестивалях, таких як Red Dot, ADC* Europe, Epica, Webby, Eurobest. У 2019 році агентство отримало першого українського Каннського лева в номінації Creative Data/Data Storytelling за проєкт AI Versus.

Усі його проєкти створені на межі дизайну та технологій. На TEDxLviv Віктор розповість про те, як йому вдається це поєднувати і що важливіше: креатив чи технології?

Mенеджер холдингу емоцій FEST! Ромко Колобочок на TEDxLviv: Zeitgeist розповідатиме про вміння відкривати для себе буденні речі та знаходити щастя у простих речах.

Усі фото: facebook.com/TEDxLviv