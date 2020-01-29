Владика Степан Сус став генеральним капеланом СУМ.

 

Владика Степан Сус став генеральним капеланом Спілки української молоді. Відповідний декрет підписав глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, – повідомляє департамент інформації УГКЦ. Таке рішення ухвалено на прохання Світової управи СУМ, яка звернулася з клопотанням про призначення організації духовного опікуна.

 

Фото: Христина Кутнів / ugcc.org.ua

 

«Знаємо теперішнього владику Степана ще з років його навчання у духовній семінарії, коли він брав участь, в якості катехита, у наших сумівських таборах в Україні. Після цього були дальші роки нашої доброї співпраці. Сьогодні ж ми з радістю вітаємо владику Степана в новому статусі – нашого капелана і духовного опікуна!» – сказав у Львові під час церемонії представлення і вручення декрету голова Світової управи СУМ Андрій Бігун.

 

«Коли я був семінаристом другого курсу, то брав участь у таборах від СУМу. Це було село Чапаєвка (нині Благодатне. – ред.) Черкаської області на лівому березі Дніпра. Я ще тоді не був військовим капеланом. Для мене це було надзвичайно цікаво, можливо, через те, що тоді відкрив для себе СУМ, побачив систему виховання, яка присутня у вас і перегукується з тією системою, що є у Збройних силах України, щоб вишколити справді доброго християнина і патріота України, – пригадав владика Степан Сус. – Старатимуся пригортати до Церкви тих сумівців, які ще шукають своєї стежки до Бога, а також привертати до СУМу ту молодь, яка, можливо, ще не знає, як себе реалізувати, а СУМ допоможе знайти правильні шляхи для самореалізації».

 

Фото: Христина Кутнів / ugcc.org.ua

 

Зазначимо, у вівторок, 28 січня, у Львові глава УГКЦ та голова Світової управи СУМ підписали Меморандум про співпрацю УГКЦ та СУМу. Мета Меморандуму – поглиблення багаторічної традиції співпраці Церкви і спілки, плідна взаємодія в царині духовного виховання і розвитку дітей та молоді. Підписанти домовилися спільно працювати в цьому напрямі, усвідомлюючи покладену на них відповідальність за виховання молоді в дусі жертовного служіння та любові до Бога й України.

 

Фото: Христина Кутнів / ugcc.org.ua

 

Предстоятель УГКЦ подякував сумівцям за багаторічну співпрацю, а аткож окреслив головні напрями для СУМу.

 

«По-перше, я дуже хочу подякувати, що СУМ повертається до своєї колиски – до Києва, до Центральної та Східної України, – сказав Блаженнійший Святослав. – Тепер майбутнє України та нашої Церкви кується там. Зараз там іде війна і проливається кров, але також пробуджується свідомість. Тому стратегічний вектор на схід – це вектор повернення до коріння і нового усвідомлення своєї тотожності в контексті тієї важкої війни, яку веде Україна за своє майбутнє».

 

«Наступний вектор – це наші нові поселення, які тепер щедро засіваються в різних країнах світу, де колись нас не було. Зараз феномен еміграції є одним з найбільш болючих для державного й суспільного буття України … Якщо ми не подбаємо про молодь на тих поселеннях, зокрема нових, то завтра там не буде нікого. Процес асиміляції цієї останньої хвилі еміграції відбувається в рази швидше, ніж це було у випадку повоєнної еміграції. Тому я дуже дякую, що наші сумівці почали так активно працювати в Європі», – додав він.

 

«Третій вектор – наші вже організовані й структуровані, можна сказати, «старші» поселення, зокрема в США, Аргентині, Канаді... СУМ – надзвичайно активна й успішна організація, яка дуже добре працює. Однак «старші» поселення теж потребують активної праці. А такий обмін думками, ідеями, особами між «старими» і «новими» поселеннями, діаспорою та Україною є ключем для нашого успіху в майбутньому. У всіх цих трьох напрямах, будьте певні, ми будемо перетинатися, бо в нас є спільна мета, але ми мусимо шукати нових інструментів і механізмів», – наголосив глава УГКЦ.

 

Фото: Христина Кутнів / ugcc.org.ua

 

Нагадаємо, Спілка української молоді (СУМ) – громадська організація, яка об’єднує українську молодь на добровільних засадах і виховує свідомих, чесних і працьовитих громадян, відданих українців-державників, що виробляють світогляд на національно-християнських традиціях та ідеалах, виплеканих українською нацією протягом століть.

 

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