На Долинщині виявили сказ у лисиці й кота.

У Долинському районі Івано-Франківщини підтверджено два випадки сказу: в домашнього кота в селі Гериня, а також у лисиці, яка мешкала на території урочища Шутин Велико-Турянської сільської ради. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Захворювання кота й лисиці підтвердили 28 січня. Відтак на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Долинській РДА визначили неблагополучні території населених пунктів і наклали в них карантинні обмеження, також необхідні заходи задля локалізації сказу проводять в осередках захворювання тварин.

19 січня в селі Марківці Івано-Франківської області зафіксували сказ у двох собак, які контактували з лисицею.

Торік в Івано-Франківській області на сказ захворіло 20 тварин у 17 пунктах. Про це розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Іван Васьків, – передає Суспільне.

Захворювання мали куниці, лисиці, собаки, коти і щур. Роком раніше працівники управління виявили на 6 пунктів більше.

У вересні 2019 року в Івано-Франківській області розкидали близько 120 тисяч вакцин від сказу диких тварин у межах кампанії з імунізації диких тварин проти сказу в Україні.

Фото: rivnepost.rv.ua