На Долинщині виявили сказ у лисиці й кота.

 

У Долинському районі Івано-Франківщини підтверджено два випадки сказу: в домашнього кота в селі Гериня, а також у лисиці, яка мешкала на території урочища Шутин Велико-Турянської сільської ради. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області. 

 

 

Захворювання кота й лисиці підтвердили 28 січня. Відтак на засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Долинській РДА визначили неблагополучні території населених пунктів і наклали в них карантинні обмеження, також необхідні заходи задля локалізації сказу проводять в осередках захворювання тварин.

 

19 січня в селі Марківці Івано-Франківської області зафіксували сказ у двох собак, які контактували з лисицею.

 

Торік в Івано-Франківській області на сказ захворіло 20 тварин у 17 пунктах. Про це розповів начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласного управління Держпродспоживслужби Іван Васьків, – передає Суспільне.

 

Захворювання мали куниці, лисиці, собаки, коти і щур. Роком раніше працівники управління виявили на 6 пунктів більше.

 

У вересні 2019 року в Івано-Франківській області розкидали близько 120 тисяч вакцин від сказу диких тварин у межах кампанії з імунізації диких тварин проти сказу в Україні.

 

Фото: rivnepost.rv.ua

 

Для довідки:

 

Щоб запобігти виникненню сказу в домашніх тварин, необхідно регулярно (щороку) проводити щеплення проти сказу. Якщо ж з’явилися клінічні ознаки захворювання, потрібно інформувати службу ветеринарної медицини або доправити тварину для огляду у ветеринарну установу.

 

У разі виявлення контакту домашніх тварин із дикими слід повідомити про це спеціалістів ветеринарної медицини, щоб запобігти зараженню та загибелі домашньої тварини.

 

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