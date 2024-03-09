У Львові частішають випадки сказу серед собак.

У Львові дві приватні ветеринарні клініки намагалися врятувати собаку, яка виявилася хворою на сказ. Обидва заклади на карантині. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області.

А наприкінці лютого, нагадаємо, двомісячний карантин через виявлений сказ у собаки запровадили у ЛКП «Лев». Тоді безпритульну тварину виловили на вулиці Гоголя в центрі Львова, наступного дня вона померла. Тож карантин ввели й у п’ятикілометровій зоні від місця вилову собаки.

Щодо випадку з ветклініками, то 25 лютого до Львова на лікування зі Старого Самбора привезли собаку породи хаскі. Її лікували у двох приватних клініках і лише після смерті тварини діагностували сказ.

"В період з 25.02.2024 до 29.02.2024 тварина перебувала на лікуванні у двох приватних ветеринарних клініках: "Євровет" (м. Львів, вул. Яблонської, 8) та "Алден-Вет" (м. Львів, вул. Кульпарківська, 160). 29.02.2024 близько 23:00 собака загинув у приміщенні ветеринарної клініки "Алден-Вет". Спеціалістами клініки було проведено експрес-тестування на сказ та отримано позитивний результат дослідження", – повідомляють у Держпродспоживслужбі.

1 березня власник доставив труп тварини до Львівської міської державної лікарні ветеринарної медицини, звідки його доставили до Львівської регіональної державної лабораторії Держпродспоживслужби для дослідження на сказ. Там при дослідженні методом РІФ фіксованих мазків-відбитків з головного мозку собаки виявлено специфічні ознаки, характерні для вірусу сказу.

На територіях ветклінік, де перебувала собака, провели дезінфекцію. Всі контактні особи за згодою були скеровані на антирабічну постконтактну вакцинацію, яка відбувається під контролем ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Із 6 березня на територіях клінік "Євровет" та "Алден-Вет" запроваджено карантинні обмеження. Вони будуть скасовані через два місяці з дня останнього випадку захворювання тварин на сказ за умови виконання всіх заходів, передбачених комплексним планом та чинною Інструкцією щодо профілактики та боротьби зі сказом тварин.

Усім ветлікарням Львівської громади заборонили приймати невакцинованих від сказу тварин.

"Також затверджено План заходів щодо ліквідації захворювання на сказ тварини на території Львівської міської територіальної громади, відповідно до якого всім ветеринарним клінікам, які провадять ветеринарну практику на території Львівської МТГ, заборонено здійснювати прийом тварин та будь-які маніпуляції (окрім вакцинації проти сказу) без вакцинації тварин проти сказу", – повідомляють у Держпродспоживслужби.

Спеціалісти Львівського районного відділу ДУ "Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України" встановлюють коло осіб, які контактували із зараженою на сказ собакою.

При цьому у Держпродспроживслужбі зазначають, що на Львівщині є значне зростання захворюваності серед домашніх тварин у населених пунктах. Зокрема вже зареєстровано 40 випадків захворювання:

Дрогобицький район: 3 лисиці, 3 собаки, 1 кіт, 1 куниця;

Золочівський район: 1 кіт;

Львівський район: 8 лисиць, 1 собака, 2 коти;

Самбірський район: 1 лисиця, 4 собаки;

Стрийський район: 7 лисиць, 1 собака, 1 кіт;

Червоноградський район: 1 собака;

Яворівський район: 4 лисиці;

м. Львів: 2 собаки.