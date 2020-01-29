"Нафтогаз" встановив ціну на газ за новою методикою Кабміну.

 

У січні 2020 року оптова ціна на газ для потреб населення, виробників тепла та інших захищених споживачів, яким "Нафтогаз" постачає газ в рамках ПСО, становитиме 4,65 гривень за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на його доставку).

 

 

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

 

Підкреслюється, що це на 25% менше, ніж у січні 2019 року.

 

"Нова ціна розрахована Нафтогазом відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 24 січня 2020 року. Таким чином Україна виконує зобов’язання перед МВФ щодо поетапного переходу до ринку газу з вільним ціноутворенням та конкуренцією за побутового споживача між багатьма постачальниками газу", – йдеться у повідомленні.

 

Згідно з новою методикою, ціна на поточний місяць визначатиметься згідно з фактичними біржовими торгами, які відбувалися з 1 по 22 число цього місяця.

 

"Нафтогаз" публікуватиме ціну на поточний місяць протягом кількох робочих днів після 22 числа.

 

Видання "Економічна правда" нагадує, що у грудні 2019 року ціна на газ для українців (без ПДВ та витрат на його доставку) становила 4,27 гривні за кубометр.

 

Кабінет міністрів прив'язав ціну продажу "Нафтогазом" природного газу населенню і теплокомуненерго до котирувань на нідерландському хабі TTF.

 

З 1 січня 2020 року діє дві ціни на газ ПСО: гарантована (квартальна) та місячна.

 

Гарантована ціна ПСО зафіксована на рівні 6,91 грн за куб. м (з ПДВ і вартістю доставки і торгової націнки). Ця ціна діє автоматично до кінця квітня.

 

У січні 2020 року місячна ціна збігається з гарантованою, і становить ті ж 6,91 грн/м³.

 

З 1 січня 2020 року ціна на газ для населення повинна була стати стати ринковою. Така умова прописана в меморандумі про співпрацю України з МВФ.

 

До цього "Нафтогаз" постачав населенню паливо за зниженою ціною на умовах так званих спеціальних зобов'язань.

 

Для визначення ціни на газ за спеціальними зобов'язаннями "Нафтогаз" аналізував чотири показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані Мінекономіки щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867, яка встановлює ціну 8,55 грн за куб м.

 

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