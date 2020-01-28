Російських моряків засудили в Греції до 395 років в'язниці.

Їх визнали винними в незаконному перевезенні міґрантів. 

 

 

Суд грецького міста Каламата засудив двох громадян Росії – Антона Каррамова і Платона Давидова – до 395 років позбавлення волі, визнавши їх винними в нелеґальному перевезенні біженців. Окрім того, росіяни повинні виплатити штраф на суму шість мільйонів євро. Про це повідомив інформаційний портал «Газета.Ру» з покликом на посольство Росії в Атенах. Справу росіян розглядали за статтею про работоргівлю.

 

Каррамов і Давидов розповідали, що виїхали за кордон на заробітки і що мали намір перевозити туристів на яхті з Італії до Туреччини і назад. Однак в першому ж рейсі вони нібито потрапили в шторм і судно віднесло до грецьких територіальних вод. Грецька поліція затримала моряків другого листопада 2019 року поблизу острова Родос. На облавку перебували 62 людини. У супроводі катерів берегової охорони судно було доставлено в порт, після чого підозрювані були арештовані.

 

Останнім часом в Греції почастішали випадки затримання російських моряків. Російське зовнішньополітичне відомство попереджає про «вкрай жорстке» законодавство Греції і рекомендує співгромадянам «бути максимально обережними в пошуку роботи за кордоном». Згідно з карним кодексом Греції, за першого перевезеного міґранта перевізників засуджують до 15 років тюремного ув'язнення, а за кожного наступного – до 7,5 років.

28.01.2020

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