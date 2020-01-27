Помер скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін.

Він запам’ятався, зокрема, своєю гіпертрофованою українофобією.  

 

 

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін раптово помер 26 січня у Москві на 52-му році життя. Про це розповіли парафіяни храму Феодора Студита у столиці РФ, настоятелем якого і був священник. За словами очевидців, які переповіла «Российская газета», Чаплін сидів на лавці біля храму, і в певний момент йому стало зле. Піп упав, і через 15 хвилин медики, які приїхали «швидкою», лише констатували смерть.

 

Чаплін з 31 березня 2009 року до 24 грудня 2015 року очолював Синодальний відділ взаємодії Церкви і громадськості Московського патріархату, був членом Громадської палати Російської Федерації. Він запам'ятався своїми скандальними висловлюваннями на політичні та соціально-громадські теми, українофобською риторикою, підтримкою бойовиків на Донбасі, а також виправдовуванням вбивств людей – зокрема активістів Євромайдану. Російська преса часто брала коментарі та інтерв'ю у священника і цитувала його гучні оціночні судження про ситуацію у світі, внаслідок чого Чаплін здобув собі сумнівну популярність.

 

Варто зазначити, що батько протоієрея, науковець Анатолій Федорович Чаплін, 1978 року перебрався з Москви до Львова й працював у Львівській політехніці, зокрема, з 1980 року до 1991 року обіймав посаду завідувача кафедри радіотехнічних пристроїв у складі радіотехнічного факультету вишу. У Львові він і помер 1993 року та був похований на Личаківському цвинтарі.

27.01.2020

До теми

Що таке коронавірусна інфекція
Вірус уже вбив майже 60 людей, інфікував понад 3 тисячі і дуже швидко поширюється.
26.01.20 | | Наука
Боротьба з антисемітизмом чи вдавання боротьби
Максим МУЛЯР
Путін використав форум пам'яті жертв Голокосту в «Яд Вашем» для своїх цілей. Чи ж варто засуджувати тих лідерів, що зрезиґнували зі запрошення
24.01.20 | | У світі
Абстракція: від геометрії до лірики
Ірина Матоліч
Виставка абстрактного мистецтва в Івано-Франківській галереї «Бастіон» відбувається вже одинадцятий рік поспіль. Проект акцентовано презентує творчість авторів, які обрали для себе цей мистецький напрям, та має освітню місію, адже, незважаючи на численні теоретичні праці про абстракціонізм, його розуміння є неповним.
23.01.20 | | Штука
До джерел
Тарас Прохасько
...А мене вони заразили тьмяним чаром естетики курортного способу життя, неквапливості і оголеної товариськості. І води як найбільшої цінності, довкола якої все спроможне обертатися.
23.01.20 | | Дискурси
Нормальна температура тіла людини зменшується
Швидкість зменшення становить 0,1 градус за 25 років, тобто за покоління
23.01.20 | | Наука
Не ті тепер гуцули...
Юрій Винничук
Чи існує ще в якійсь країні подібний парадокс – щоб в одного етносу було дві мови? Бо в українців, окрім літературної мови, існує ще мова кіно, радіо й телебачення.
22.01.20 | | Дискурси
Які з українців патріоти
Володимир СЕМКІВ
Більшість українців згодні: українська мова є атрибутом державності, головним символом, урочистим моментом... Але ключове питання: чи треба нею говорити?
22.01.20 | | Україна
Пісня про мертві лаври
Юрій Андрухович
Ця премія завжди була компромісом між примусом і творчістю, інтересами владної верхівки та культурного середовища – найчастіше однак компромісом програшним
21.01.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.