Помер скандально відомий протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін.

Він запам’ятався, зокрема, своєю гіпертрофованою українофобією.

Протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін раптово помер 26 січня у Москві на 52-му році життя. Про це розповіли парафіяни храму Феодора Студита у столиці РФ, настоятелем якого і був священник. За словами очевидців, які переповіла «Российская газета», Чаплін сидів на лавці біля храму, і в певний момент йому стало зле. Піп упав, і через 15 хвилин медики, які приїхали «швидкою», лише констатували смерть.

Чаплін з 31 березня 2009 року до 24 грудня 2015 року очолював Синодальний відділ взаємодії Церкви і громадськості Московського патріархату, був членом Громадської палати Російської Федерації. Він запам'ятався своїми скандальними висловлюваннями на політичні та соціально-громадські теми, українофобською риторикою, підтримкою бойовиків на Донбасі, а також виправдовуванням вбивств людей – зокрема активістів Євромайдану. Російська преса часто брала коментарі та інтерв'ю у священника і цитувала його гучні оціночні судження про ситуацію у світі, внаслідок чого Чаплін здобув собі сумнівну популярність.

Варто зазначити, що батько протоієрея, науковець Анатолій Федорович Чаплін, 1978 року перебрався з Москви до Львова й працював у Львівській політехніці, зокрема, з 1980 року до 1991 року обіймав посаду завідувача кафедри радіотехнічних пристроїв у складі радіотехнічного факультету вишу. У Львові він і помер 1993 року та був похований на Личаківському цвинтарі.