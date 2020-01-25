Помічник президента РФ Владислав Сурков полишив державну службу.

Експерти пояснюють його демісію тим, що Кремль змінив курс щодо України

Про те, що помічник президента Росії Владислав Сурков пішов з державної служби, повідомив у своєму Telegram-каналі директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков, котрий підтримував тісні контакти зі Сурковим. За його словами, рішення було ухвалене помічником президента РФ через зміну української політики Кремля.

«У зв'язку зі зміною курсу на українському напрямі В.Сурков пішов з державної служби. Протягом найближчого місяця він займатиметься медитацією. Після цього обіцяв повідомити про причини ухваленого ним рішення і про подальші плани», – процитувало слова Чеснакова російське інформаційне агентство РБК. Кремль поки що офіційно не повідомляв про відхід Суркова з держслужби.

24 січня президент Володимир Путін підписав указ щодо призначення колишнього віцепрем'єра Дмитра Козака заступником голови адміністрації президента. У попередньому уряді Козак відповідав за паливно-енергетичний комплекс і промисловість. Разом з Козаком число заступників керівника адміністрації президента Антона Вайна збільшилася з чотирьох до п'яти осіб. За інформацією головного редактора радіо «Эхо Москвы» Олексія Венедиктова, саме Дмитро Козак стане замість Суркова куратором українського напрямку в Кремлі.

Нагадаємо, що Владислав Сурков став помічником президента у вересні 2013 року. Він займався питаннями соціально-економічної співпраці з Абхазією і Південною Осетією. Але головною його турботою став саме український напрямок. Свого часу українські слідчі органи закидали Суркову причетність до розстрілів Євромайдану. Також він, згідно з оперативними даними, керував діями терористів у «ЛНР» і «ДНР».