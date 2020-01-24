Прокуратура закрила справу проти ексголови ЦВК, що фіґурував у "комірній книзі ПР".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо ексголови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

Про це повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на інформацію з пресслужби САП.

Співрозмовник аґенції розповів, що процесуальний керівник прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі того, що достатніх доказів провини Охендовського не встановив суд, а можливості отримати докази були вичерпані.

13 грудня 2016 року співробітники НАБУ вручили Охендовському в аеропорту "Бориспіль" повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "комірну книгу" Партії регіонів.

Пізніше Охендовський заявив, що очікує рішення САП про закриття провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення, і назвав справу політичним замовленням, спрямованим на його дискредитацію.

17 березня 2017 року він заявив, що Генпрокуратура визнала його потерпілим у кримінальному провадженні щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності детективами НАБУ, а 3 квітня стало відомо, що Генпрокуратура закрила кримінальне провадження, в якому голову ЦВК за рішенням суду було визнано потерпілим.

22 вересня 2017 року керівник САП Назар Холодницький повідомив, що розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського призупинено, доки виконуються міжнародно-правові доручення.

11 квітня 2018 року Солом'янський суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію Партії регіонів" від 30 травня 2016 року.