Прокуратура закрила справу проти ексголови ЦВК, що фіґурував у "комірній книзі ПР".

 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо ексголови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

 

Про це повідомляє аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на інформацію з пресслужби САП.

 

 

Співрозмовник аґенції розповів, що процесуальний керівник прийняв рішення про закриття кримінального провадження на підставі того, що достатніх доказів провини Охендовського не встановив суд, а можливості отримати докази були вичерпані.

 

13 грудня 2016 року співробітники НАБУ вручили Охендовському в аеропорту "Бориспіль" повідомлення про підозру у кримінальному провадженні про так звану "комірну книгу" Партії регіонів.

 

Пізніше Охендовський заявив, що очікує рішення САП про закриття провадження у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення, і назвав справу політичним замовленням, спрямованим на його дискредитацію.

 

17 березня 2017 року він заявив, що Генпрокуратура визнала його потерпілим у кримінальному провадженні щодо незаконного притягнення його до кримінальної відповідальності детективами НАБУ, а 3 квітня стало відомо, що Генпрокуратура закрила кримінальне провадження, в якому голову ЦВК за рішенням суду було визнано потерпілим.

 

22 вересня 2017 року керівник САП Назар Холодницький повідомив, що розслідування кримінального провадження стосовно Охендовського призупинено, доки виконуються міжнародно-правові доручення.

 

11 квітня 2018 року Солом'янський суд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про призупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні про так звану "чорну бухгалтерію Партії регіонів" від 30 травня 2016 року.

 

24.01.2020

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