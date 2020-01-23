Елізабет II підписала закон про Brexit.

Таким чином знято останню внутрішню перепону перед виходом Об’єднаного Королівства з ЄУ.

 

 

Королева Великої Британії Елізабет II у четвер, 23 січня, підписала закон про вихід країни з Європейської Унії. Напередодні цей документ остаточно схвалив Британський парламент. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.  

 

Щоб ухвалити закон, верхня палата парламенту не стала вимагати від Палати громад внесення в законопроєкт цілої низки поправок. Мова, зокрема, йшла про права громадян ЄУ, котрі проживають у Великій Британії. У Палаті лордів вимагали, щоби після Brexit вони отримували не лише цифрове підтвердження, а й фізичний документ, який засвідчує їхнє право на перебування в країні. Після того, як Палата громад відхилила поправки лордів, виникла патова ситуація, яку вдалося подолати верхній палаті – вона ратифікувала законопроєкт, відмовившись від власних поправок.

 

Міністр британського уряду у справах виходу з ЄС Стів Барклі (Steve Barclay) повідомив, що закон набув чинності, на своїй сторінці у Twitter. «Вчора Палата громад і Палата лордів остаточно схвалили закон про Brexit. Сьогодні Її величність підписала цей закон, і він почав діяти. Це означає, що цей законопроєкт тепер став законом, і він підтверджує наш вихід з ЄУ 31 січня», – сказав Барклі у відеозверненні.

 

«Здавалося, що ми ніколи не перейдемо цю смугу, але ми це зробили», – так прокоментував набуття законом чинності британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Відповідно до плану уряду, схваленого парламентом у грудні минулого року, Велика Британія повинна офіційно полишити Євроунію 31 січня об 11 годині вечора.

 

Хоча угоду про Brexit повинен ще ратифікувати Європейський парламент. Очікується, що це відбудеться на засіданні 29 січня. 

23.01.2020

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