Сенат США визначив процедуру імпічменту на користь республіканців.

Таким чином весь процес може завершитися вже до кінця січня.

Сенат США після 13-годинних дебатів у середу, 22 січня, голосами республіканської більшості визначив порядок процедури імпічменту президента країни Дональда Трампа. Всі спроби демократів домогтися низки змін у процедурі зазнали невдач. Про це повідомило радіо Voice of America.

Згідно зі встановленими правилами, представники звинувачення отримають 24 години протягом трьох днів для обґрунтування звинувачень на адресу Трампа за двома статтями: 1) «про зловживання владою» – в зв'язку з його проханням до Володимира Зеленського відкрити розслідування проти одного з головних суперників на майбутніх президентських виборах, Джо Байдена; 2) «про перешкоджання розслідуванню Конґресу» – через спроби завадити наданню свідчень, а також заблокувати доступ до низки запитаних демократами документів.

Після цього адвокати Трампа теж отримають 24 години протягом трьох днів для репрезентації своїх арґументів. Вслід за цим сенатори зможуть поставити запитання обом сторонам, на це їм виділено 16 годин. Питання повинні бути подані в письмовому вигляді, їх зачитає суддя Верховного суду Джон Робертс (John Roberts).

На наступному етапі буде вирішуватися питання про виклик свідків та вимога надання документів. Серед інших як свідків демократи хочуть викликати чинного голову апарату Білого дому Міка Малвані (Mick Mulvaney) і колишнього радника президента з національної безпеки Джона Болтона. У сторін звинувачення і захисту буде по дві години, щоб озвучити свої арґументи за чи проти. Після цього сенат проголосує з цього питання.

Експети майже одностайно схиляються до думки, що демократам не вдасться домогтися позитивного рішення в питанні імпічменту Трампа. Адже для усунення Трампа з посади президента необхідне схвалення звинувачення двома третинами голосів Сенату, де більшість належить республіканцям.