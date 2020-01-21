Зеленський закликав ОБСЄ працювати на Донбасі 24/7.

 

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити мандат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

 

Про це йшлося під час зустрічі Зеленського з прем'єр-міністром, міністром європейських та закордонних справ Албанії, нинішнім головою ОБСЄ Еді Рамою. Як повідомила пресслужба ОП, сторони обговорили питання відносин Києва із ОБСЄ в контексті головування Албанії в організації, а також становище на Донбасі.

 

 

"Для нас дуже важливо, що Албанія завжди підтримувала суверенітет і територіальну цілісність України. Дякуємо вам за це", – сказав Зеленський.

 

Президент зазначив, що на зустрічі у "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про декілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу СММ ОБСЄ, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

 

"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – наголосив Зеленський.

 

Згідно з повідомленням ОП, чинний голова ОБСЄ погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, "а також зазначив, що Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ слід посилити".

 

"Сторони обговорили питання розширення мандата місії ОБСЄ в Україні", – йдеться у повідомленні.

 

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на зустрічі з Еді Рамою заявив, що українська сторона намагатиметься зв'язатися з партнерами із "нормандського формату" у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі та невиконанням бойовиками "мінських домовленостей".

 

"Що стосується "мінського процесу" та обстрілів, ми, безумовно, занепокоєні цим. Ми обговорювали це з новим головою ОБСЄ: що це означає взагалі? Означає це повний зрив процесу чи збіг багатьох чинників, які призвели до зростання обстрілів", – сказав Пристайко під час спільної пресконференції з головою ОБСЄ.

 

"Ми маємо посилити місію ОБСЄ, це стосується їхнього мандата, перебування 24 години на добу, технічних можливостей для того, щоб фіксувати ці дані і вимагати дотримання", – зазначив голова українського зовнішньополітичного відомства, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Пан Рама наголосив на тому, що ОБСЄ докладатиме максимальних зусиль для досягнення повного і стійкого припинення вогню на Донбасі.

 

"Ми постійно докладатимемо максимум зусиль, щоб ґарантувати припинення вогню, причому повне стійке припинення вогню, оскільки це дуже важливо для цивільних осіб. Те, що, як і раніше, фіксуються жертви серед цивільного населення, є абсолютно неприйнятним", – сказав міністр.

 

Рама зазначив, що ОБСЄ рішуче заохочуватиме повне виконання "мінських домовленостей", підтримуватиме зусилля і роботу тристоронньої контактної групи, а також процес у "нормандському форматі".

 

"Але обговорення різних домовленостей, угод, формул займає багато часу, а найголовніше – це життя людей, ті труднощі, з якими вони стикаються, населення, яке проживає в районах, охоплених конфліктами", – вважає він.

 

21.01.2020

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