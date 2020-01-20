Загострення великих амбіцій

У недалекому майбутньому сучасним людям при владі не варто писати в резюме «працював у Кабінеті міністрів» чи «був народним депутатом». Краще зазначати «трудився піаністом в борделі». Буде менше встиду. Огляд подій тижня в Україні

Прем’єр тижня

Існує велика підозра, що громадянин, який пише сценарії для виступів «Кварталу 95» у вільний час підробляє продукуванням партитури для політичних діячів і тих, хто себе такими вважає. При чому іноді халтура на стороні виходить у таємничого автора краще за продукт на безпосередньому місці роботи.

Після катання на самокаті по власному кабінеті прем’єр-міністр Олексій Гончарук мало тішив карколомними ідіотизмами. Можливо, саме тому вирішив виправити свою майже притомну поведінку зайвим красномовством в колі колег по роботі. Тепер одні кажуть, що серед співрозмовників керівника уряду виявився «щур», який записав інтимні бесіди і оприлюднив їх для загалу, інші стверджують, що майор Мельниченко струсив пилюку зі своїх диктофонів і заховав ті пристрої вже не на Банковій в президента, а на Грушевського в Кабміні.

Як би там не було, а на виході на YouTube-каналі «Как обмануть президента» з’явився аудіо запис, де голоси дуже схожі на Гончаруків, його підлеглих і керівництва Нацбанку обговорювали складні стосунки між гривнею і доларом. Співрозмовники так захопилися дискусією, що нібито Гончарук вибовкнув державну таємницю про президента: «У Зеленського є дуже примітивне розуміння економічних процесів. Він розуміє - є платіжний баланс... А вони насильно зміцнили. Він шукає відповідь на це питання. А у нього немає відповіді на це питання».

Потім прем’єр поставив гаранту Конституції діагноз, назвавши Зеленського «профаном в економіці».

Зрештою, може того всього Гончарук і не говорив, а викладений в інтернет аудіо запис – ворожий підступ. Однак після оприлюднення бесід, прем’єр нібито написав заяву на звільнення, виявивши, що сам є профаном в державному управлінні, бо цидулку адресував не голові Верховної Ради, як то передбачає Конституція, а президентові Зеленському.

В результаті знову вийшло майже смішно, після кульмінації два профани побесідували вже між собою і з тієї офіційно записаної розмови Гончарук зробив висновок: «Я думаю, що президент - доросла, мудра людина. Ми з ним знайшли спільну мову і я впевнений, що цей досвід зробить нас сильнішими».

Відправлення прем’єра з самокатом шукати нову роботу прогнозувалося на весну, коли б після проваленого опалювального сезону з Гончарука зробили б гарного офірного цапа. Сценарій змінила і тепла зима, і нестримний язик керівника уряду, але концепція традиційно може помінятися ще раз.

Амбіції тижня

Те, що люди на високих посадах не бідують, відомо давно. Тему небідування вкотре підняв колишній віцепрем’єр Павло Розенко – і посполиті, які до тих самих високих посад поки що не дісталися, сильно взлостилися.

«Активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з міністерств зарплат у сумах 200–500 тис. грн. Звертаю увагу, що збільшення заробітних плат міністрам та їхнім заступникам відбулося по всіх міністерствах (у середньому у 3,5–5 разів)! За моєю інформацією, із 1 січня 2020 року у 2,5 раза буде збільшена зарплата і народним депутатам! Вона перевищуватиме 100 тис. грн», – повідомив колишній високопосадовець.

Журналісти, які також поки що не потрапили у парламент, трохи напружилися і видали таку інформацію: у жовтні минулого року найкраще заробляли прем'єр Олексій Гончарук (61 916 грн), міністр інфраструктури Владислав Криклій (55 390 грн), віцепрем'єри Михайло Федоров (52 629 грн) і Дмитро Кулеба (48 523 грн), а також міністр Кабміну Дмитро Дубілет (48 000 грн). Щоправда, під кінець року міністри отримали премії і доплати за понаднормову роботу, наукові ступені та володіння іноземними мовами, і тоді суми вийшли менш пристойними.

Сам Гончарук пояснив, що такі високі зарплати запобігають корупції у владі, а тому нічого страшного нема. Ще гарніше витлумачив ситуацію колишній журналіст і народний депутат, а тепер заступник гендиректора концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм, який у грудні задекларував зарплату у розмірі 176 тис. грн: «Тепер усе відкрито і можна вибирати, що результативніше і ближче: досвідчені злодії з маленькими зарплатами і великими відкатами біля керма державних стратегічних підприємств чи команда менеджерів з величезними амбіціями і однією білою та відкрито задекларованою зарплатою».

Недурна людина колись казала, що великі амбіції – то як великий дітородний орган: виглядає ефектно, але користі мало. Хоча з такою зарплатою в чиновників на анатомію можна не особливо зважати. А нагадувати бухгалтерію міністрам, депутатам та простим заступникам гендиректорів будуть ще не раз.

Діалоги тижня

Спілкування українців може зацікавити навіть конгресменів Сполучених Штатів. Нижня палата Конгресу США оприлюднила переписку американського бізнесмена з українськими коренями Лева Парнаса з колишніми співвітчизниками – і сталося це в рамках провадження справи про імпічмент Дональдові Трампу.

Теперішній американець багато (390 сторінок розшифрованих діалогів) спілкувався з Віктором Шокіним і Арсеном Аваковим (люди відомі ще зі старих часів), з політичними неофітами Бакановим, Єрмаком та Шефіром і з самим Коломойським.

Судячи з об’єму записів, найбільше подобалося порайдати Парнасу з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком – за дев’ять місяців минулого року спраглі спілкування балакуни надіслали один одному 651 повідомлення.

До імпічменту Меланиного чоловіка то не призведе, але перекладачам треба виплатити премії, бо деякі ідіоми викласти англійською зміг би лише Шекспір, якби був чорним і читав реп. А Юрій Віталійович мав би тішитися, що знову вийшов на міжнародний рівень, і при цьому ніхто фізично особливо поки що не постраждав.

Депутатське тижня

Перед виходом на заслужені канікули народні депутати вирішили знову потішити своїх виборців і створили найбільше за всю історію вітчизняного парламентаризму міжфракційне депутатське об’єднання під назвою «Цінності. Гідність. Родина».

Цю благу вість повідомив наймолодший «слуга народу» Святослав Юраш. «На ціннісний і сімейний заклик відгукнулись понад 300 депутатів. Себто конституційна більшість з усіх фракцій та груп українського парламенту», – сказав він.

Учасники об’єднання (всього їх там 307 осіб) обіцяють писати закони, які «сприятимуть зміцненню родинних цінностей, принципів гідного суспільства та вихованню на основі сімейних цінностей дітей та молоді», а метою його є «захист вічних цінностей українського суспільства і протидія спробам знищити фундаментальне природне право в ім'я політичної моди».

Чим вони займалися, поки не існувало «ЦГР», відомо – замовляли повій, чухали геніталії, час від часу билися. Тепер з неподобствами покінчено – навіть під куполом все буде пристойно і статечно, як на цвинтарі.