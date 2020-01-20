Силовики провели нові затримання у справі Гандзюк на Херсонщині.

 

Правоохоронці затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі Катерини Гандзюк, за підозрою у керівництві злочинною організацією.

 

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора у понеділок.

 

 

"Прокурори Офісу генерального прокурора спільно зі слідчими органів Служби безпеки України та за підтримки підрозділів Національної поліції 20 січня 2020 року провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка вчиняла у Херсонській області насильницькі дії щодо громадян та підпали їхнього майна з метою залякування та припинення громадської діяльності. Наразі 9 особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, у ході яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі", – поінформували в ОГпУ.

 

Офіс генпрокурора зазначає, що керівника злочинної організації – власне, колишнього помічника народного депутата – затримано в порядку статті 208 КПК України. Видання "Українська правда" дістало підтвердження у правоохоронних відомствах: ідеться про Ігоря Павловського. 

 

Раніше Офіс генпрокурора повідомив про обшуки у Херсоні, пов'язані з припиненням діяльності злочинної організації, учасники котрої "вчиняли в регіоні насильство над особами та підпали чужого майна".

 

Зокрема, обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

 

20.01.2020

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