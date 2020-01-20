У Китаї від таємничого вірусу померла третя людина.

Кількість смертельних жертв невідомого вірусу в китайському місті Ухань зросла до трьох осіб, повідомляє BBC.

 

 

За минулі вихідні влада Китаю виявила ще 139 випадків зараження новим вірусом. Крім Вуханя, інфіковані також виявлені в Пекіні і Шеньчжені. Крім того, вірус діагностований у двох людей в Таїланді і ще у двох в Японії і Південній Кореї. Раніше в місті було зареєстровано тільки 62 підтверджених випадки захворювання, таким чином, загальне число хворих, за офіційними даними китайської влади перевищує двісті осіб.

 

Однак статистичні дослідження, проведені в центрі глобального аналізу інфекційних захворювань MRC при Імперському коледжі Лондона, який консультує Всесвітню організацію охорони здоров'я, вказують, що число хворих на порядок більше — наближається до двох тисяч. Науковці оцінили масштаби спалаху, враховуючи дані про сам вірус, розміри місцевого населення і даних про авіаперельоти пасажирів та кількість зафіксованих хворих за межами Китаю.

 

"Те, що Вухань «експортував» випадки захворювання в інші країни, означає, що інфікованих має бути набагато більше, ніж повідомлялося", – поділився своєю тривогою епідеміолог, професор Ніл Фергюсон.

 

Влада Китаю і Всесвітня організація охорони здоров'я прийшли до висновку, що інфекцію викликає коронавірус. До сімейства коронавірусів відноситься досить багато вірусів, але лише шість з них (а з новим вірусом сім) здатні вражати людину. Генетичний аналіз нового вірусу показав, що він близький до вірусів, що викликають важкий гострий респіраторний синдром (SARS), або атипову пневмонію. Основними мішенями вірусу є дихальні шляхи, травна система та нервові тканини, в той же час часто страждають печінка, нирки, серце та очі. Також коронавіруси уражають епітеліальні клітини та макрофаги.

 

 

У 2002 році в результаті спалаху коронавірусу, що почався в Китаї, атиповою пневмонією захворіли 8098 осіб, з них 774 померли.

 

Особливу тривогу викликає факт, що теперішній різкий сплеск захворюваності стався напередодні китайського Нового року, коли сотні мільйони китайців готуються до подорожей на святкування, китайський уряд очікує, що кількість подорожуючих сягне 440 мільйонів на залізниці і 79 мільйонів  – на літаках

 

Китайська влада стверджує, що поки не було зафіксовано випадків передачі цього вірусу від людини до людини. За їхніми словами, вірус перетнув міжвидовий бар'єр і передався людині від заражених тварин на ринку в місті Вухань. Натомість професор Фергюсон вважає, що до можливості передачі цього вірусу від людини до людини слід значно серйозніше: "Виходячи з того, що ми знаємо про коронавіруси, малоймовірно, щоб одні лише контакти з тваринами дали таку кількість інфікованих".

 

Такої ж думки притримується і Всесвітня організація охорони здоров'я, заявивши, що все ж є "деяка обмежена передача від людини до людини, що відбувається між близькими контактами. У міру виявлення більшого числа... випадків і проведення більшого аналізу ми отримаємо більш ясну картину тяжкості захворювання і структури передачі".

 

Сінгапур і Гонконг проводять огляд авіапасажирів з Вуханя, а влада США оголосила про введення аналогічних заходів з п'ятниці в трьох великих аеропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса і Нью-Йорка.

 

В Китаї живі спогади про епідемію атипової пневмонії, коли влада спочатку приховала масштаби спалаху епідемії, і це викликає в населення паніку.

 

 

Перші симптоми нової хвороби почали спостерігатися з 12 грудня. Хвороба отримала назву "вуханьська пневмонія", оскільки симптоми нагадують запалення легень, і розповсюджується вона з центру провінції Хубей — міста Вухань. Точне джерело хвороби встановити не вдалося, але частина першої хвилі хворих на вуханьську пневмонію працювали на місцевому ринку морепродуктів, де, зрештою, продають не тільки морепродукти, а також м'ясо дробу, змій і навіть кроликів. Після спалаху пневмонії цей ринок закрили. Китайські медики тоді обстежили осіб, що контактували з хворими, ніхто з них на пневмонію не захворів, нема захворювань і серед медичного персоналу. З цього зробили висновок, що хвороба не передається через контакт із хворими. Тепер цей висновок доведеться переглянути.

 

 

 

 

20.01.2020

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