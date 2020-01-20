Лондон закликав Москву припинити свої дестабілізуючі дії.

Британський прем’єр назвав президентові Росії умови для нормалізації відносин між двома країнами.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів у неділю, 19 січня, зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним на марґінесі Берлінського саміту з мирного врегулювання в Лівії. Це була перша особиста зустріч Путіна з Джонсоном після того, як останній очолив британський уряд у липні минулого року.

В офіційному повідомленні Давнінґ-стріт сказано, що під час перемовин британський прем'єр «чітко дав зрозуміти, що позиція Великої Британії щодо інциденту в Солсбері не змінилася – це було безвідповідальне використання хімічної зброї та кричуща спроба вбивства невинних людей на британській землі».

«Він (Борис Джонсон, – Z) зазначив, що такі атаки не повинні повторитися. Прем'єр-міністр заявив, що нормалізації наших двосторонніх відносин не буде, допоки Росія не припинить свої дестабілізуючі дії, які загрожують Великій Британії й нашим союзникам і підривають безпеку наших громадян та нашу колективну безпеку», – цитує повідомлення телерадіокомпанія ВВС.

Ці ж умови повторила перед журналістами й спікерка британського уряду. При цьому вона додала, що основними темами зустрічі Джонсона і Путіна в Берліні були питання безпеки в Лівії, Сирії, Іраку та Ірані.