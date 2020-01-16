Стало відомим ім’я ймовірного нового прем’єра Росії.

Цю посаду Путін запропонував обійняти керівникові Федеральної податкової служби Михайлові Мішустіну.

 

 

Кандидат на посаду прем'єр-міністра Михайло Мішустін зранку в четвер, 16 січня, приїхав до Державної думи РФ. Про це повідомив російський інформаційний портал lenta.ru з покликом на інформацію з  Telegram-каналу радника спікера Держдуми Анастасія Кашеварова. Мішустін зустрівся з головою Держдуми В'ячеславом Володіним, після цього він поспілкувався з головами парламентських фракцій. Тепер очікується голосування щодо затвердження Мішустіна на посаді прем’єра.

 

Очікується, що Мішустін стане новим прем'єр-міністром вже у четвер. Обійняти цю посаду керівникові Федеральної податкової служби запропонував президент Росії Володимир Путін. Чиновник погодився, і його кандидатура була внесена на розгляд депутатів Держдуми.

 

Досі Мішустін був непублічною особою. Серед можливих наступників Медведєва його ім'я не фігурувало.

 

Посада стала вакантною після того, як Дмитро Медведєв оголосив про свою демісію та відставку цілого кабінету. Медведєв повідомив , що рішення мотивовано анонсованими президентом змінами Конституції, які, зокрема, стосуються порядку формування кабміну. До формування нового уряду він продовжить виконувати свої обов'язки.

 

З ініціативи Путіна Медведєв перейде на посаду заступника голови Ради безпеки, яку очолює сам президент.

16.01.2020

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