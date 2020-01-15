Кабмін призначив Новікова головою НАЗК.

 

Кабінет Міністрів України призначив Олександра Новікова головою Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

Як передає аґенція УНІАН, таке рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

 

 

Перед призначенням Новіков окреслив членам Кабміну головні завдання, які планує виконувати на новій посаді, в тому числі анонсував розробку нової антикорупційної стратегії.

 

"Роль НАЗК я бачу, в першу чергу, як органу, який унеможливить перебування на державній службі осіб, які використовують у своїй діяльності корупційні практики, які незаконно збагачуються. Впевнений, що НАЗК здатне виконати цю функцію і сформувати нульову толерантність державної служби до корупційних практик. Першим своїм завданням бачу затвердження антикорупційної стратегії, оскільки попередня стратегія... завершила свою дію в 2017 році", – заявив він.

 

Зі слів Новікова, стратегія має узагальнити всі дії кожного органу державної влади у сфері виявлення антикорупційних ризиків як в нормативних документах, так і щодо персоналу цих органів, та ліквідувати такі ризики.

 

"Другим бачу – автоматизацію повних перевірок декларацій осіб, які займають особливо відповідальні посади. Це всі судді, всі прокурори, всі члени уряду, голови ОДА, районних рад, обласних рад", – додав він.

 

Новіков висловив сподівання, що НАЗК вдасться налагодити ефективну співпрацю з Національним антикорупційним бюро та Державним бюро розслідувань.

 

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук пообіцяв підтримку і співпрацю з урядом для нового очільника агентства та побажав Новікову мудрості і професіоналізму на новій посаді.

 

Як повідомляє УНІАН, у грудні комісія з відбору голови НАЗК оголосила Новікова переможцем конкурсу. Раніше Новіков обіймав посаду прокурора Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

 

17 жовтня Президент України підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції". Законом змінюється структура управління НАЗК, а керівництво – з колегіального на одноосібне.

 

15.01.2020

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