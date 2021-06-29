НАЗК передало до суду протоколи щодо чотирьох депутатів.

 

Національне агентство з питань запобігання корупції склало та направило до суду протоколи щодо адміністративних порушень щодо чотирьох нардепів: Артема Нагаєвського та Максима Гузенка ("Слуга народу"), Іллі Киви ("ОПЗЖ") і Іванни Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність").

 

 

Про це йдеться у повідомленні НАЗК.

 

Зокрема, щодо Киви і Нагаєвсього аґенція склало протоколи через порушення вимог щодо запобігання конфлікту інтересів. 

 

Так, Нагаєвський двічі звернувся до Міністерства внутрішніх справ із депутатським зверненням щодо питання, яке становило його особистий інтерес. На нардепа "Слуги народу" склали два протоли.

 

Ілля Кива звертався до Державного бюро розслідувань теж із питання, що становило його приватний інтерес.

 

Щодо Гузенка та Климпуш-Цинцадзе, то протоколи НАЗК склало через порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. 

 

Зазначається, що Максим Гузенко у 2020 році одержав від юридичної особи подарунок у вигляді комплексу послуг: проживання, авіапереліт, харчування, послуги по конференції, екскурсійне  обслуговування, транспортне обслуговування, страхування. Вартість цих послуг перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб.

 

Нардепка від "Європейської солідарності" Климпуш-Цинцадзе під час перебування на посаді віцепрем’єр-міністра з питань питань європейської та євроатлантичної інтеграції України отримала у подарунок авіапереліт, вартість якого такоє перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб. Пані Інна пояснювала: у 2019-му вона літала на конференцію в Одесу – переліт оплачували організатори.

 

29.06.2021

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