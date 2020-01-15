"Слуги народу" вихолостили заяву ВР щодо авіакатастрофи в Ірані.

Верховна Рада прийняла заяву у зв’язку з трагічною загибеллю пасажирів літака рейсу PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" внаслідок його збиття Іраном.

За схвалення заяви проголосувало 368 народних депутатів – представники всіх фракцій.

Водночас, парламентська більшість не погодилася долучити до проєкту фраґмент про потребу інформування суспільства на тему трагедії офіційними особами, в котрому читався натяк на недостатню реакцію української влади.

Як повідомив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук, вилучений абзац проголошував: "Верховна Рада України звертається до Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства закордонних справ України, інших органів державної влади щодо необхідності своєчасного, фахового, всебічного і чесного інформування українського суспільства про причини катастрофи українського літака "Боїнг 737" та хід її розслідування".

Зі слів Вакарчука, цей абзац підтримували фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

"Верховна Рада повинна відреагувати на ті факти, які суспільство бачило після трагедії. І ті незрозумілі пояснення влади, і ті помилкові речі, які з’являлися на офіційних сайтах, і ті речі, які вводили в оману українців... Вони не мають більше повторюватися у майбутньому... Партія більшості не захотіла про це говорити. І з проголосованої заяви це зникло. Може тому, що сама визнає проблему. Бо якби дії влади були фаховими і чесними – чого боятися?" – написав Вакарчук у Facebook.

Зі слів співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, на засіданні парламентського комітету дискусія щодо тексту заяви тривала шість годин.

Святослав Вакарчук та Ірина Геращенко

"Слуги категорично відмовилися визнавати комунікаційні і організаційні помилки влади, повторюючи, що ніяких помилок не було. Суспільної думки, зауважень журналістів, експертів, здивування світу на перші не скоординовані дії української влади слуги не помічають", – констатувала Геращенко.

Представниця "ЄС" вважає, що "слуги" і народ живуть в різних інформаційних вимірах.

Поза тим, у самій заяві Верховна Рада заявляє про те, що офіційний Тегеран мусить висловити офіційні вибачення Україні за збиття українського літака, а також закликає Іран визнати "свою повну відповідальність". Парламент наполягає на необхідності проведення прозорого, незалежного та всебічного розслідування обставин цієї трагедії й закликає іранське керівництво до відкритої співпраці зі світом.

"Трагедія, що сталася в небі над Тегераном, привернула увагу до наявних системних проблем в організації авіаруху цивільних літаків над територією Ісламської Республіки Іран, які потребують ретельного вивчення та вирішення. Верховна Ради України закликає світову спільноту та міжнародні організації підтримати Україну в її наполяганні щодо проведення розслідування, встановлення всіх винних, їхнього належного покарання, повернення тіл загиблих та здійснення іранською стороною всіх компенсаційних виплат", – зазначено у заяві.