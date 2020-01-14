ВР підтримала у першому читанні два конституційні зе-проєкти.

 

Верховна Рада на своєму засіданні у вівторок підтримала у першому читанні два проєкти конституційних змін, унесених Президентом України, – щодо скасування адвокатської монополії та можливості створення допоміжних органів Верховної Ради. Ці проєкти раніше отримали позитивний висновок Конституційного суду.

 

 

Як повідомляє аґенція Укрінформ", за проєкт щодо скасування адвокатської монополії (№1013) проголосувало 295 народних депутатів, а проєкт щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України підтримало 249 нардепів. На наступній сесії ці проєкти мають отримати підтримку конституційної більшості від складу ВР – 300 народних депутатів.

 

У пояснювальній записці до проєкту закону щодо адвокатури йдеться про те, що він має на меті виключити положення частини четвертої статті 131-2 чинної Конституції, згідно з якою виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді.

 

"У зв'язку із цим пропонується вилучити частину п'яту статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена", – ідеться в пояснювальній записці.

 

Також законопроєкт пропонує вилучити підпункт 11 пункту 16-1 Розділу ХV "Перехідні положення", згідно з яким із дня набрання чинності закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та статті 131-2 Конституції виключно прокурорами або адвокатами у Верховному суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року.

 

Передбачається, що ухвалення закону сприятиме оптимізації механізму отримання професійної правничої допомоги.

 

Метою пропонованої зміни щодо консультативних і дорадчих органів є законодавче закріплення в Конституції ефективного механізму організації та діяльності парламенту, що забезпечують його функціонування як єдиного органу законодавчої влади в Україні.

 

Можливість створення у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті, для здійснення своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради є важливою запорукою ефективної організації тих органів та служб, що мають утворюватися парламентом для забезпечення його роботи.

 

Зідно з чинним законодавством, у першому читанні (попереднє схвалення) для ухвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції необхідна підтримка простої більшості народних депутатів - мінімум 226 голосів. Після ухвалення у першому читанні законопроєкт, що вносить зміни до Основного закону, на наступній черговій сесії має підтримати конституційна більшість у щонайменше 300 голосів.

 

14.01.2020

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