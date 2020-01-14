Закордонний комітет ВР очолить автор скандальних статей про українську мову і Голодомор.

Фракція "Слуга народу" підшукала заміну для гульвіси Богдана Яременка на посаду голови парламентського комітету у закордонних справах – портфель голови комітету відійде Олександру Мережку, автору скандальних публікацій про "репресивність" статусу української мови як державної та компенсації жертвам Голодомору.

Про вибір "Слуги народу" повідомив голова фракції Давид Арахамія. Він також анонсував, що комітет з правової політики ВР замість Ірини Венедиктової, що стала на посаду в.о. директора Державного бюро розслідувань, очолить Андрій Костін, повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Замість пані Венедіктової, ми визначилися, що це буде пан Костін. А з міжнародної політики – пан Мережко", – сказав Арахамія журналістам у вівторок.

Олександр Мережко є депутатом-"списочником" від "Слуги народу". До висунення фракцією на посаду голови комітету з питань зовнішньої політики був головою підкомітету цивільного та адміністративного законодавства правового комітету. На момент обрання народним депутатом – професор кафедри права, Київський національний лінгвістичний університет.

Мережко – автор скандальних публікацій про те, що відповідальність за Голодомор несе Українська держава, і про викристання української мови як репресивного інструмента проти російськомовних. Він публікував ці тексти у 2007 році; вони знову вийшли на поверхню навесні 2019 року, коли кандидат у Президенти Володимир Зеленський відрекомендував Олександра як члена своєї команди.

Голова комітету у закордонних справах Богдан Яременко змушений скласти портфель через секс-скандал: його підловили у сесійній залі під час переписки з жінкою, що надавала сексуальні послуги за гроші.