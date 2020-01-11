РНБО й СБУ стверджують, що вони знали про збиття літака й раніше.

 

Голова Служби безпеки України Іван Баканов стверджує, що офіційний Київ іще до зізнань Ірану в збитті українського літака стояв на версії, що "Боїнг" упав унаслідок ракетного удару.

 

Про це йдеться у коментарі Баканова, яку поширила пресслужб СБУ після суботніх заяв іранських посадовців. 

 

 

"Ми розглядали людський фактор як основну причину авіакатастрофи – роботу зенітно-ракетного комплексу саме в ручному, а не автоматичному режимі, як про це спочатку говорили деякі експерти. Учора під час засідання спеціальної робочої групи СБУ ми, маючи необхідні дані, зупинилися на двох версіях – зіткненні літака з ракетою та можливому теракті. Сьогодні іранська сторона підтвердила першу версію", – сказав Баканов.

 

Нагадаємо, напередодні Іван Баканов заявив, що "тема надто важлива, аби зараз робити якісь поспішні висновки". Він також закликав "робити висновки, ґрунтуючись на фактах, а не на фейках".

 

Баканов також висловлював низку зауважень до версії зі збиттям ракетою. "Дійсно, версія про потрапляння ракети зенітно-ракетного комплексу «ТОР» привертає сьогодні найбільшу увагу суспільства. Однак достатньо відкрити інструкцію з експлуатації ЗРК, аби виникла низка питань, котрі потребують додаткових відповідей. Зокрема, мова йде про дальність польоту ракети, нюанси щодо керування комплексом тощо. Усі питання зараз опрацьовуються", – казав Баканов.

 

Тимчасом секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявив, що Україна отримала інформацію про збиття літака ракетою ще до публічних заяв інших лідерів.

 

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн", – сказав Данилов у коментарі BBC.

 

 

З його слів, українські експерти з Тегерана встановили навіть походження ракети: "З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, в кого її купили".

 

Данилов певен, що саме наявність цих доказів вплинула на Іран, і офіційний Тегеран визнав помилку.

 

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, – нам це не до вподоби", – виправдовується секретар РНБО.

 

Данилов сказав, що Україна мусила діяти стримано, "щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік".

 

Зі слів секретаря РНБО, на фото, які зазнимкувала українська сторона, чітко видно, що ракета потрапила в кабіну пілота. "Ми вважаємо це вже доведеним фактом, і тому ті перемовини, які мали вести наші льотчики, – вони припинилися відразу. Вони, на жаль, загинули одразу після першого удару", – пояснив він.

 

9 січня, наступної доби після трагедії, секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що слідство розглядає сім версій авіакатастрофи, а пріоритетними є чотири: ураження літака зенітною ракетою ЗРК; зіткнення з БПЛА або іншим літаючим об'єктом; руйнування і вибух двигуна з технічних причин; вибух всередині літака внаслідок терористичного акту.

 

"На сьогоднішній день остаточної версії немає", – наголошував він.

 

11.01.2020

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