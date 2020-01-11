Таємнича хвороба, що спалахнула в Китаї, виявилася смертельною.

Нині стало відомо, що позавчора в китайському місті Вухань помер 61-річний чоловік від пневмонії після спалаху раніше невідомого вірусу, повідомляє Reuters із посиланням на лікарів.

Хвороба отримала назву "вуханьська пневмонія", оскільки симптоми нагадують запалення легень, і розповсюджується вона з центру провінції Хубей — міста Вухань.

Муніципальна комісія з охорони здоров'я повідомила, що за минулий тиждень (звіт за поточний тиждень очікується на початку наступного, але вже повідомлено, що з 3 січня нових випадків зараження не виявлено) легеневе захворювання було діагностовано у 59 осіб, стан семи осіб оцінюють як «серйозний». Один із них став смертельним, хоча ще не ясно, чи саме цей новий вірус призвів до смерті: до виявлення вірусу у чоловіка діагностували пухлину черевної порожнини і хронічне захворювання печінки.

Характерні симптоми вуханьської пневмонії — висока температура й утруднене дихання. Перші симптоми у хворих почали спостерігатися з 12 грудня. Китайські медики обстежили 739 осіб, що контактували з хворими, ніхто з них на пневмонію не захворів, нема захворювань і серед медичного персоналу. З цього зробили висновок, що хвороба не передається через контакт із хворими.

Точне джерело хвороби встановити поки не вдається, але за даними комісії 14 хворих працювали на місцевому ринку морепродуктів, де, зрештою, продають не тільки морепродукти, а також м'ясо дробу, змій і навіть кроликів. Після спалаху пневмонії цей ринок закрили.

Лабораторні тести, проведені в Китаї, показали, що мова може йти про новий тип коронавіруса, саме цей вид вірусу призвів у 2002-2003 роках до спалаху епідемії атипової пневмонії, кількість смертельних випадків тоді сягнула більше восьми сотень. Але новий тип коронавіруса виявили тільки у 15 хворих із 59-ти.

Зазвичай коронавірусами прийнято вважати віруси інфекційного бронхіту птахів, хоча в цю родину входять і коронавіруси людини. Основними мішенями вірусу є дихальні шляхи, травна система та нервові тканини, в той же час часто страждають печінка, нирки, серце та очі. Також коронавіруси уражають епітеліальні клітини та макрофаги.

Хоч китайські медики заспокоюють населення, що нема доказів передачі вірусу від людини до людини, там живі спогади про епідемію атипової пневмонії, коли влада спочатку приховала масштаби спалаху епідемії, і це викликає в населення паніку.



Найбільше тривожить, що спалах хвороби стався напередодні китайських новорічних свят у кінці січня, коли багато мешканців півторамільярдного Китаю виїжджатимуть у свої рідні міста або за кордон. Китайський уряд очікує, що кількість подорожуючих сягне 440 мільйонів на залізниці і 79 мільйонів – на літаках.

По всій Азії уряди різних країн активізували превентивні заходи, як-от перевірка температури тіла в пасажирів з Китаю в аеропортах і ретельне дослідження підозрілих випадків захворювань.

В середу про підозрілий випадок, пов'язаний з вуханьською пневмонією, повідомила Південна Корея, пацієнтка – китаянка, яка відвідала Ухань в грудні – ізольована і проходить курс лікування і подальшого обстеження.

В Гонконзі виявлено 38 осіб з лихоманкою або респіраторними симптомами після приїзду з Вуханя, 21 з них вже виписано, досі жоден випадок не був пов'язаний з вуханьською пневмонією.

Всесвітня організація охорони здоров'я не вважає за необхідне обмежувати міжнародні поїздки і торгівлю через спалах вірусу.