Сили ООС затримали бойовика, що пантрував місце трагедії MH17.

 

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил затримали на Донеччині бойовика, який охороняв місце і залишки збитого росіянами літака рейсу МН17.

 

Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС. Повідомлення вийшло зі заголовком "Черговий свідок для Гааги".

 

 

Бойовика – громадянина України 1994 року народження – затримали "у результаті реалізації оперативної інформації прикордонниками".

 

"У ході опитування затриманого правоохоронці з’ясували, що протягом другої половини 2014 року, у розпал бойових дій на Донбасі, він проходив службу в складі одного з воєнізованих підрозділів бойовиків. Завдання російських кураторів виконував на незаконних блокпостах у Шахтарському районі Донецької області, де неодноразово був свідком злочинів та знущань над цивільними громадянами. Починаючи з кінця серпня 2014 року, здійснював охорону місця катастрофи, збитого російськими військами літака рейсу МН17", – зазначено в повідомленні.

 

З'ясувалося також, що бойовик за грошову винагороду збирав та віддавав терористам уламки літака та особисті речі загиблих. А також "неодноразово спостерігав присутність на місці трагедії військовослужбовців збройних сил РФ, які здійснювали загальний контроль та керівництво всіма діями бойовиків".

 

Належність бойовика до збройних банд Росії підтвердили фото з його сторінки у соцмережах, де чоловіка у військовій формі зі зброєю в руках зазнимковано на тлі уламків збитого пасажирського літака.

 

Бойовика передали представникам Національної поліції.

 

 

10.01.2020

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