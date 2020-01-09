"Схеми": Президент повернувся з Оману майже через добу після катастрофи.

Президент України Володимир Зеленський повернувся в Україну з Оману вночі з 8 на 9 січня. Чартерний рейс приземлився о 02:37 в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни), майже через добу після авіакатастрофи з літаком "Боїнг" в Ірані, після котрої голова держави повідомив про припинення своїх вакацій.

Про це повідомляє журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проєкт "Радіо Свобода" і телеканалу "UA:Перший") Михайло Ткач.

Очільник держави повернувся до Києва чартерним рейсом з Маската (столиці Оману) на літаку Bombardier Global Express 6000 із бортовим номером 9H-VJN, який використовує перевізник VistaJet – це авіакомпанія з головним офісом на Мальті.

Знімальна група "Схем" зафіксувала, як після приземлення до літака під‘їхав автомобіль Mercedes-Benz Vito‎, який попрямував на Банкову і за 15 хвилин заїхав на територію Офісу Президента.

У будівлі ввімкнули світло на поверсі, де розташований кабінет Президента. На вулицях довкола ОП журналісти зауважили скупчення співробітників державної охорони.

Невдовзі в ОП розпочалася робоча нарада з питань, пов’язаних із катастрофою літака МАУ в Ірані.

Зранку 8 січня речниця Президента Юлія Мендель повідомила у Facebook, що "Президент терміново повертається в Київ" у зв’язку з катастрофою літака Boeing 737-800 українського авіаперевізника МАУ в Ірані.

Вранці 8 січня невдовзі після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані розбився лайнер, всі 176 людей на борту загинули. Як повідомили в РНБО, 11 із них – громадяни України: дев'ятеро членів екіпажу та ще двоє пасажирів.

5 січня Президента України Володимира Зеленського помітили в Омані – низка ЗМІ повідомили, що він перебуває там на відпочинку з родиною й оприлюднили фото.

За кілька годин Офіс Президента підтвердив, що Зеленський перебуває в Омані: зазначили, що Президент вирушив туди з родиною за власні кошти чартерним рейсом. Водночас у повідомленні ОП йшлося про "зустрічі на найвищому рівні", які були заплановані в очільника держави "найближчими днями".

Згодом в ОП офіційно повідомили про зустріч Володимира Зеленського з міністром Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою, відповідальним за закордонні справи султанату, та з головою Резервного фонду Оману Абдулсаламом аль-Муршиді, з якими він обговорював торговельно-економічну та інвестиційну співпрацю України й Оману. Зустрічі відбулися просто в готелі.