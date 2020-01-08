Стартував фестиваль «Коляда на Майзлях».

Сьогодні в Івано-Франківську розпочався ХІ Фестиваль різдвяної духовної музики, який триватиме до 12 січня в храмі Царя Христа, що на вулиці Незалежності, 181. Окремі виступи відбудуться на Вічевому майдані. На фестиваль до Франківська приїхали хорові колективи з регіонів України та з-за кордону, – повідомляє пресслужба Івано-Франківської архієпархії УГКЦ.

Упродовж тижня хори, ансамблі, оркестри та вокалісти виконуватимуть традиційні та старовинні колядки і щедрівки. На фестиваль приїхали колективи з Прикарпаття, з різних куточків України, зокрема з Волновахи та Попасної, а також з Іспанії, Польщі, Румунії та Канади.

Фестиваль розпочався сьогодні Архієрейською Божественною Літургією, яку очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Також у відкритті сьогодні взяли участь парафіяльний хор «Надія», юнацько-дитячий хор «Божі ангели», молодіжні хори «Осанна» й «Істина», камерний хор «Cantemus», струнний ансамбль «Quattro Corde» Івано-Франківської обласної філармонії ім. Іри Маланюк, квартет бандуристок «Гердан», актори муздрамтеатру та гостя з польського Вроцлава, оперна співачка івано-франківського походження Ірина Житинська.

Фото: galka.if.ua

Програма наступних днів фестивалю:

9 січня (четвер)

16:00 – концертна програма на Вічевому майдані за участю гостей фестивалю:

Академічний хор ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» (м. Хмельницький)

Хор ПЦУ (м. Івано-Франківськ) (12 хв.)

Вокальний ансамбль «Мелодія» (м. Попасна, Луганська область)

Африканський хор Святої Терези

Народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «5 океан» (с. Угорники)

Народний аматорський фольклорний гурт «Коралі»

Державна заслужена хорова капела України «Трембіта» (м. Львів)

18:00 – фестивальні виступи у храмі:

Академічний хор ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» (м. Хмельницький)

Хор ПЦУ (м. Івано-Франківськ)

Вокальний ансамбль «Мелодія» (м. Попасна, Луганська область)

Африканський хор Святої Терези Римо-Католицької Церкви парафії Христа Царя (Івано-Франківськ)

Народний аматорський вокально-інструментальний ансамбль «5 океан» (с. Угорники)

Народний аматорський фольклорний гурт «Коралі» (смт Новооржицьке, Полтавська обл.)

Державна заслужена хорова капела України «Трембіта» (м. Львів)

10 січня (п’ятниця)

16:00 – концертна програма на Вічевому майдані за участю гостей фестивалю:

Вокальний ансамбль «Співаночки» Криворізького обласного музичного коледжу (Дніпропетровська область)

Фольклорний ансамбль «Первоцвіт» (м. Волноваха, Донецька область)

Хор церкви «Віфанія» Християн віри євангельської (м. Львів)

Дитячий хор «Escolania Vall de Los Caidos» (м. Мадрид, Іспанія)

Камерний хор «Кристинопіль» дому (м. Червоноград, Львівська обл.)

18:00 – фестивальні виступи:

Вокальний ансамбль «Співаночки» Криворізького обласного музичного коледжу (Дніпропетровська область)

Фольклорний ансамбль «Первоцвіт» (м. Волноваха, Донецька область)

Хор церкви «Віфанія» Християн віри євангельської (м. Львів)

Дитячий хор «Escolania Vall de Los Caidos» (м. Мадрид, Іспанія)

Академічний камерний оркестр «HARMONIA NOBILE» Івано-Франківської обласної філармонії, солісти філармонії – Ірина Ключковська та Олександр Семчук

Камерний хор «Кристинопіль» Червоноградського Народного дому (м. Червоноград, Львівська обл.)

11 січня (субота)

14:00 – святкова хода з колядою від монастиря Христа Царя до Вічевого майдану

14:30 – концертна програма на Вічевому майдані за участю гостей фестивалю:

СПІЛЬНА КОЛЯДА (вся площа «Нова радість стала»)

СПІЛЬНА КОЛЯДА (вся площа «Бог предвічний»)

Національна капела бандуристів України ім. Г. Майбороди (м. Київ)

Театр-студія «Гердан» (м. Чернівці)

Хор церкви «Віфанія» Християн віри євангельської (м. Львів)

Хор церкви Святого Миколая (м.Торонто, Канада)

«Partes» (Познань, Польща)

Етно-гурт KURBASY (м. Львів)

Вокально-інструментальний ансамбль «Floralia» національного університету мистецтв Джорджа Енеску (м. Ясси, Румунія)

Репрезентативний чоловічий хор Об'єднання українців у Польщі «Журавлі»

Men Sound (м. Київ)

18:00 – фестивальні виступи:

Репрезентативний чоловічий хор Об'єднання українців у Польщі «Журавлі»

Театр-студія «Гердан» (м. Чернівці)

Хор церкви Святого Миколая (м. Торонто, Канада)

Камерний чоловічий ансамбль церковного співу «Partes» (Познань, Польща)

Етно-гурт KURBASY (м. Львів)

Вокально-інструментальний ансамбль «Floralia» Національного університету мистецтв Джорджа Енеску (м. Ясси, Румунія)

Вокальний секстет «MAN SOUND» (м. Київ)

Національна капела бандуристів України ім. Г. Майбороди (м. Київ)

12 січня (неділя)

10:00 – Божественна Літургія (Камерний хор «Cantemus», хор церкви Святого Миколая (м. Торонто, Канада).

12:00 – Божественна Літургія (Молодіжний хор «Осанна», вокально-інструментальний ансамбль «Floralia» Національного університету мистецтв Джорджа Енеску (м.Ясси, Румунія)

16:00 – Гала-концерт за участю всіх колективів.