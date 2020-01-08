МАУ: Літак піднявся над Іраном на понад 2 км, ймовірність помилки мізерна.

Президент найбільшого в Україні авіаперевізника – авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" – Євген Дихне заявив, що літак авіакомпанії Boeing 737, який розбився в Тегерані і виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран–Київ, був одним із кращих повітряних суден в парку авіаперевізника і з надійним екіпажем.

Про це Дихне заявив на пресконференції в Борисполі, інформує УНІАН.

"Від імені колективу авіакомпанії приношу глибокі співчуття сім'ям людей, які були на борту. Це був один з кращих наших літаків з прекрасним і надійним екіпажем... Ми гарантуємо льотну справність всіх наших літаків і високу кваліфікацію наших екіпажів", – сказав Дихне.

За його слів, літак зник з екранів радарів буквально через кілька хвилин після зльоту з аеропорту Тегерана.

Віцепрезидент з польотної роботи авіакомпанії МАУ Ігор Сосновський заявив: "Є дані на сьогодні, що літак набрав 2400 м висоти, то ймовірність помилки екіпажу мінімальна. Ми просто не припускаємо цього. З огляду на їхній досвід", – сказав він.

Сосновський зазначив, що до льотного складу екіпажу літака входили: командир Володимир Гапоненко, інструктор Олексій Наумкин, другий пілот Сергій Хоменко.

"З огляду на складність самого рейсу, його тривалість, був посилений екіпаж. Вони відпочивали в готелі перед вильотом. Знаючи, що Тегеран не є простим аеропортом, наші підготовки всього льотного складу останні кілька років проводяться виключно в аеропорту Тегеран. Також було шестеро бортпровідників – прекрасних дівчат і хлопчиків. Пухом їм земля", – сказав він.

Як писав Z, у середу, восьмого січня, зранку (орієнтовно о 06:00 за місцевим часом) через кілька хвилин після старту з міжнародного летовища Тегерана розбився Boeing 737, який належить МАУ і виконував регулярний рейс PS752 до Києва.

Попередньо, на облавку літака у момент катастрофи перебувало 176 осіб, зокрема 11 громадян України: 167 пасажирів (з них двоє громадян України, 82 – Ірану, 63 – Канади, 10 – Швеції, 4 – Афганістану, по 3 – Німеччини та Британії) і дев’ять членів екіпажу (всі – громадяни України). Ніхто з них не вижив.

Посольство України в Ірані заявило, що версія теракту чи ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ відкидається.

Іранські ЗМІ повідомили, що причиною падіння літака стала несправність у двигуні.

Варто зазначити – авіатроща сталася через кілька годин після того, як іранський Корпус вартових ісламської революції завдав ракетних ударів по американських військових базах в Іраку. Йдеться про авіабазу аль-Асад, де дислокуються війська США, а також по базі американських і коаліційних сил в місті Ербілі.