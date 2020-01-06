Зеленський прикриває урльоп в Омані "зустрічами на найвищому рівні".

Президент України Володимир Зеленський вирушив на вакації зі сім'єю в Оман. Офіс Президента підтвердив факт поїздки після того, як в масові медії потрапили знимки Зеленського з готелю на березі Аравійськго моря.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у голови держави заплановані зустрічі на найвищому рівні. В Омані Володимир Зеленський обговорить торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну", – поінформували в пресслужбі ОП.

Оглядачі зазначають: якщо Президент особистим коштом вирушив до Оману, отже, візит не міг мати статусу ані державного, ані робочого. І навпаки: якщо голова держави поїхав на урльоп у державних справах, то не міг брати зі собою сім'ю – інакше то корупція.

Попри це, ввечері в неділю Офіс Президента поширив повідомлення про те, що Зеленський зустрівся з міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою.

"Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці. Також було відзначено зростання товарообігу, який торік збільшився на 10%, сягнувши $80 мільйонів, та активізацію контактів на рівні торгово-промислових палат. Учасники зустрічі домовилися продовжити практику українсько-оманських бізнес-форумів – з огляду на успішність останніх двох таких заходів у Києві в 2019 році, в яких взяли участь десятки бізнесменів з Оману", – переповіли на Банковій.

Під час зустрічі Володимир Зеленський не мав краватки.

Раніше Офіс Президента інформував, що Володимир Зеленський проведе зимові вакації в Карпатах. Голову держави після Нового року зазнимкували на курорті "Буковель".

Першоджерелом інформації про вакації Зеленського було проросійське видання strana.ua. Згідно з інформацією журналістів, Президент відпочиває в люксусовому 5-зірковому готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Раніше Володимир Зеленський неодноразово збиткувався з іноземних вакацій Петра Порошенка. Зокрема, "Квартал 95" присвятив купу жартів Мальдівам, а у вересні цього року Зеленський вже як Президент ділився рецептами щастя на форумі "Ялтинської європейської стартегії": "Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах".