Розслідування "справи Майдану" в ДБР очолив скомпрометований заступник Труби.

 

Керівником відділу розслідувань "справи Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР і відповідав за роботу оперативних підрозділів при каденції одіозного Романа Труби.

 

 

Про призначення Буряка йдеться в повідомленні ДБР.

 

При тім сам Буряк, незважаючи на масу тривожних новин недавнього часу (усунення Сергія Горбатюка, зволікання з трансфером справ до ДБР, звільнення "беркутівців") стверджує, що розслідування вбивств часів Революції гідності є пріоритетом відомства.

 

"Завершення розслідувань справ Майдану - одне з найвідповідальніших завдань, яке стоїть перед ДБР. Це складний напрямок роботи, де потрібне не тільки бажання, а й значний досвід роботи в слідстві. Керівництво ДБР це розуміє, тому доручило цю роботу мені. Триває перевірка переведення слідчих і прокурорів з ГПУ в наш відділ, як це передбачено законом", - заявив Буряк.

 

Адвокати Родин Небесної сотні обурені призначенням Буряка.

 

Євгенія Закревська звертає увагу на те, що Буряк фіґурує на плівках з Окружного адміністративного суду Києва - там зафіксовано "того самого «Сашу», з яким на «плівках ОАСК» суддя Вовк погоджує рішення щодо судді Майдану Аблова".

 

Закревська нагадала, що "плівки Вовка" виникли саме зі "справи Майдану" по Аблову з ініціативи департаменту спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка, спадок котрого нині намагаються знищити всеможливими способами.

 

"Це і є реакція на звернення Родин Небесної Сотні? Чи ще почекати?" - обурюється Закревська.

 

Адвокат Роман Маселко з прикрою іронією проводить паралелі з новорічним вітанням Президента: "Хоча... а хіба є різниця, хто розслідує?" - коментує він у Facebook.

 

"Ви ще сподіваєтесь, що справи Майдану і дійсно будуть розслідуватись? Нова команда вирішила одразу розвіяти усі підсилені новорічним настроєм ілюзії", - підсумував адвокат.

 

03.01.2020

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