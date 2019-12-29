Суд відпустив бійців "чорної роти", обвинувачених у розстрілах на Майдані.

 

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти трьох беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 і пораненні 80 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, – Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Аброськіна. Також суд скасував домашній арешт двом іншим бійцям "чорної роти", обвинуваченим у цій справі, – Сергію Тамтурі та Олександру Маринченку. Їх усіх звільнили під особисте зобов'язання.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Зал зустрів рішення суду криками "Ганьба!".

 

Зінченко та Аброськін перебували в СІЗО з квітня 2014-го, Троє інших: Янішевський, Маринченко і Тамтура – з лютого 2015 року. У жовтні 2019-го суд змінив запобіжний захід Сергію Тамтурі – його відправили під нічний домашній арешт, а Олександра Маринченка відправили під цілодобовий арешт з 19 грудня 2019 року.

 

Усі п'ятеро обвинувачених є у списках на обмін утримуваними між українською стороною і організаціями "Л/ДНР". У зв'язку з цим прокурори й просили змінити їм запобіжний захід.

 

І захист ексберкутівців, і сторона обвинувачення просили скасувати їм запобіжний захід. Однак якщо прокурори наполягали на зміні запобіжного заходу, мотивуючи це обміном ув'язнених, то захист обвинувачених мотивував свої клопотання тим, що переконаний у їхній невинності.

 

Адвокатка родин Героїв Небесної сотні Олена Сторожук заявила під час розгляду справи, що сторона потерпілих підтримує обмін полонених, але не ціною того, що ламається державний устрій. За словами адвокатки, якщо ексберкутівці будуть на непідконтрольній території, не буде можливості продовжити суд.

 

Доки суд розглядав клопотання про зміну запобіжного заходу "беркутівцям", із судового процесу повністю виключили прокурорів Олексія Донського, Ігоря Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану. Замість них призначили нових – Сергія Куцого, Віталія Суботіна, Олександра Шеваленка. Відповідну постанову ухвалив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

 

Одразу після оголошення рішення Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру відвезли із суду. Олег Янішевський, Сергій Зінченко та Павло Аброськін наразі перебувають у СІЗО, з якого їх мають звільнити.

 

29.12.2019

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