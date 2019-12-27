Офіційно: "Газпром" перерахував Україні $3 млрд боргу.

НАК "Нафтогаз України" отримав від "Газпрому" $2,9 млрд на виконання рішення Стокгольмського арбітражу та згідно з домовленостями, досягнутими Україною та Росією за посередництва Єврокомісії в Берліні та Мінську.

Про це йдеться в повідомленні НАК "Нафтогаз".

"Ми підтверджуємо отримання від "Газпрому" 2,918 млрд дол. компенсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року. Сьогоднішній платіж "Газпрому" включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року", – прокоментували в компанії.

"Нафтогаз" нагадує, що сумарно за результатами транзитного арбітражу компанія отримала 5 млрд дол. "Першу частину компенсації – 2,1 млрд дол. з присуджених 4,63 млрд дол. (45%) – "Нафтогаз" отримав у вигляді газу, що був поставлений "Газпромом" в 2014 році. "Нафтогаз" відобразив цю частину виграшу у звітності за 2017 рік і сплатив відповідні податки і дивіденди до державного бюджету у 2018 році", – уточнили в компанії.

"Нафтогаз" привітав визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 р.р. та намір офіційної Москви продовжувати транспортування газу в ЄС територією України.

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Голова правління НАК Андрій Коболєв висловив упевненість, що транзитний контракт підпишуть. "Пабам. Більше деталей буде згодом – робота по транзитній угоді ще триває", – прокоментував він у Facebook.

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