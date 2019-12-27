Комуністів вимагають покарати за хвалебну конференцію на уродини Сталіна.

Народний депутат України Володимир В'ятрович скерував до Служби безпеки України звернення через проведення у Києві конференції з відзначення 140-річчя Сталіна активістами забороненої організації "Комуністична партія України".

Про це В'ятрович написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію звернення до голови СБУ.

"СБУ має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством. Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова", – закликав колишній директор Українського інституту національної пам'яті.

У зверненні В'ятрович цікавиться в очільника СБУ: чи Служба безпеки була поінформована про здійснення представниками “Комуністичної партії України” заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і яких заходів вживала для припинення злочинних дій; чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до кримінальної відповідальності; які заходи вживає СБУ для припинення пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму.

21 грудня на сайті КПУ з'явилась інформація про проведення науково-практичної конференції на тему: "Й.В. Сталін і революційне перетворення світу".

Під час конференції Петро Симоненко виступив із хвалебною промовою на честь Сталіна, заперечивши тезу про вчинений совєтами Голодомор і сталінські репресії.

На конференції також виступив колишній директор УІНП часів Януковича Валерій Солдатенко, котрому Симоненко вручив пам’ятну медаль до 140-річчя Сталіна.