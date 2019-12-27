Комуністів вимагають покарати за хвалебну конференцію на уродини Сталіна.

 

Народний депутат України Володимир В'ятрович скерував до Служби безпеки України звернення через проведення у Києві конференції з відзначення 140-річчя Сталіна активістами забороненої організації "Комуністична партія України".

 

Про це В'ятрович написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши копію звернення до голови СБУ.

 

 

"СБУ має розслідувати і притягти до відповідальності учасників зборів сталіністів, як передбачено законодавством. Сьогодні скерував відповідне депутатське звернення до пана Баканова", – закликав колишній директор Українського інституту національної пам'яті.

 

У зверненні В'ятрович цікавиться в очільника СБУ: чи Служба безпеки була поінформована про здійснення представниками “Комуністичної партії України” заходу з відзначення 140-річчя Сталіна і яких заходів вживала для припинення злочинних дій; чи ініціювала СБУ притягнення організаторів та учасників згаданого заходу до кримінальної відповідальності; які заходи вживає СБУ для припинення пропаганди символіки тоталітарного комуністичного режиму.

 

21 грудня на сайті КПУ з'явилась інформація про проведення науково-практичної конференції на тему: "Й.В. Сталін і революційне перетворення світу".

 

Під час конференції Петро Симоненко виступив із хвалебною промовою на честь Сталіна, заперечивши тезу про вчинений совєтами Голодомор і сталінські репресії.

 

На конференції також виступив колишній директор УІНП часів Януковича Валерій Солдатенко, котрому Симоненко вручив пам’ятну медаль до 140-річчя Сталіна.

 

27.12.2019

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