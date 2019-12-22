Нова газова угода: Росія виплатить $3 млрд., Україна зніме всі позови й штрафи.

Україна та Росія домовилися про збереження транзиту газу через українську територію. Нова угода передбачатиме використання української газотранспортної системи впродовж 2019-2024 років.

Згідно з домовленостями, офіційна Москва також зобов'язалася виплатити Україні борг, визначений рішенням Стокгольмського арбітражу, – $2,9 млрд. Натомість офіційний Київ мусить відкликати інших судових процесів проти "Газпрому", зокрема, нові позовні вимоги до Стокгольмського арбітражу, а також низку скарг про арешт майна "Газпрому" і штрафи, визначені Антимонопольним комітетом.

Про це йдеться у протоколі, укладеному в п'ятницю представниками Європейського Союзу, України та Російської Федерації, а також компаній – "Оператора газотранспортної системи України", "Нафтогазу України", "Газпрому". У суботу ці домовленості презентували на брифінґу в Офісі Президента міністр енергетики Олексій Оржель і виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Міністр Оржель під час брифінґу висловив задоволення угодою, зазначивши, що укранська сторона "зробила неможливе". "Ми здійснили дуже великі та серйозні кроки в частині забезпечення європейського законодавства та забезпечення й гарантування транзиту територією України", – сказав урядовець.

Олексій Оржель зазначив, що переговори були конструктивними й велику допомогу під час їхнього проведення надали партнери України – ЄС, а зокрема Німеччина, та Білорусь. Також міністр подякував США за послідовну та сильну позицію, без якої домовитися було би важче.

"Головне, що ми забезпечили стабільність і на українському ринку, і на європейських. Це означає, що Україна є надійним партнером, виконує свої зобов’язання, забезпечує надійну енергетичну безпеку в регіоні", – наголосив міністр.

Виконавчний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко повідомив, що протокол є рамковим. Натомість самі українські-російські переговори продовжаться на рівні суб'єктів господарювання. "Ми сподіваємося, що з усіх боків буде конструктивна й сумлінна робота, яка дозволить укласти угоди", – додав виконавчий директор НАК.

Зокрема, компанії мають підписати угоду про врегулювання, згідно з котрою "Газпром" сплатить до Нового року майже 3 млрд доларів з урахуванням пені та всіх нарахованих відсотків за рішенням Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року за транзитним контрактом.

Також має бути угода про врегулювання поточних арбітражних процесів між НАК "Нафтогаз України" та "Газпромом". Крім того, передбачається декілька угод щодо забезпечення продовження транзиту газу через українську територію.

Шефчович, Новак і Оржель після переговорів у Берліні

У суботу ввечері Кабінет Міністрів України оприлюднив фотокопії протоколу на своєму офіційному сайті.

Документ складається з двох частин – одна присвячена судовим суперечкам між "Нафтогазом" і "Газпромом", інша – рамковим умовам для нового договору про транзит газу.

Україна, отже, зобов’язалася зняти арешт на майно "Газпрому" в світі, відмовитися від позовів, які ще тривають, та не подавати нові позови щодо умов транзитного договору від 2009 року. Також передбачається нова мирова угода по позову, який зараз розглядається в Женеві.

Нагадаємо, штраф Антимонопольного комітету передбачав 7,4 мільярди доларів, а новий арбітражний позов по транзиту висловлював претензії на 12,25 мільярдів (це, звісно, не означало би, що Стокгольм задовольнить позов України повністю).

Попередні домовленості щодо транзиту передбачають, що Україна та Росія мають до 29 грудня підписати новий договір, котрий діятиме 5 років з можливістю продовження ще на 10 років. На 2020 рік Росія забронює транзит на 65 мільярдів кубометрів, а на чотири наступні роки він знизиться до 40 мільярдів кубометрів.

Фактично, цих обсягів вистачить лише для підтримання української газотранспортної для роботи в ординарному режимі: як заявляв раніше колишній міністр енергетики Ігор Насалик, 40 млрд – це мінімальні обсяги, котрі підтримують функціональність і рентабельність ГТС. Для порівняння, у 2018 році Росія транспортувала через територію України 86,8 млрд куб м.

Сторони передбачили: тарифи на транзит відповідатимуть тарифам у країнах Західної та Центральної Європи.

Юрій Вітренко зазначив: для України важливо, що угоди на транзит укладатимуться згідно з європейськими принципами.

"Це дуже важливо, тому що це гарантує справедливість і прозорість цих угод для того, щоб справді забезпечувався надійний транзит газу через Україну для європейських споживачів. І, з іншого боку, щоб усі розуміли, що це справедлива угода саме для України", – прокоментував він.

Водночас, майбутній пакет угод щодо транзиту не передбачатиме прямих поставок газу з Російської Федерації. Втім, пункт 4 протоколу передбачає можливість постачання російського газу; ціна визначатиметься на базі спотових цін на європейській біржі NCG.

"Вони потенційно здійснюватимуться на базі ціни європейського хабу, – зазначив міністр енергетики Олексій Оржель. – Але у рамках пакетних домовленостей, яких ми досягли, прямих поставок немає. Там записано лише принцип, на якому вони можуть бути здійснені. Для нас важливо, що там немає політичної ціни, там є європейський хаб".